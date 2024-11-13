Котельні Вінниці обладнали автономними джерелами енергії

В умовах постійних атак на енергосистему саме використання локальної та альтернативної генерації є шляхом до енергонезалежності громади.

Вінниця стала на крок ближче до енергетичної незалежності. Завдяки спільним зусиллям та підтримці наших міжнародних партнерів USAID та МОМ ООН, у місті успішно завершили встановлення сучасних когенераційних установок на основних котельнях міста. Про це написав міський голова Сергій Моргунов.

Тепер навіть під час тривалих відключень електроенергії більшість вінничан будуть забезпечені теплом та гарячою водою.

Основні котельні найбільшого теплопостачального підприємства Вінниці можуть працювати автономно фото: Сергій Моргунов

«Загальна потужність установок – понад 5 МВт. Цього достатньо, щоб забезпечити теплом і гарячою водою мешканців більш як половини багатоповерхівок міста під час відключень електроенергії. Інші котельні міста на випадок блекаутів мають генератори та відповідний запас палива», – додає він.

Моргунов пояснив, що в умовах постійних атак на енергосистему саме використання локальної та альтернативної генерації є шляхом до енергонезалежності громади.

«Тому ми постійно шукаємо нові можливості. Наразі працюємо над створенням єдиного енергетичного «острова», який забезпечить живлення найважливіших об’єктів критичної інфраструктури», – сказав він.

Нагадаємо, що «Нафтогаз» встановить сонячні панелі на дахах дев'яти медичних установ у регіонах, де підприємства групи ведуть свою виробничу діяльність.