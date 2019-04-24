Мешканця Могилів-Подільського району будуть судити за організацію незаконного виготовлення спиртних напоїв



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На Вінниччині прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Могилів-Подільського району, який організував підпільний цех по виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв

Під час проведення правоохоронними органами області у серпні 2018 року санкціонованого обшуку, встановлено, що жителем одного із сіл Могилів-Подільського району на території домоволодіння організовано діяльність підпільного цеху, в якому розміщено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що забезпечує їх масове виробництво.

Про це інформує прес-служба прокуратури у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Використовуючи пластмасову ємність об’ємом 1000 літрів, змішуючи у ній воду зі спиртом етиловим та додаючи відповідні харчові добавки (есенції), виготовлялися таким чином алкогольні напої, які за своїми характеристиками схожі до горілки та коняку.

У подальшому, незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої розливалися у пластикові пакети та розміщували в упаковки із зображенням вітчизняних та іноземних торгових марок, надаючи їм вигляд товарної продукції, яка, нібито, виготовлена в заводських умовах.

Під час обшуку виявлено і вилучено 6 пластикових бочок заповнених рідиною з характерним запахом спирту орієнтовним об’ємом 200 літрів кожна, 2 пластикові бочки ємністю 200 літрів, наполовину заповнених рідиною з характерним запахом спирту, 53 пластикові ємності об’ємом по 5 літрів кожна із водно-спиртовою сумішшю, 11 ємностей типу "bag in box" по 10 літрів кожна заповнених водно-спиртовою сумішшю, алкогольні напої іноземних брендів в кількістю 78 пляшок по 1 літрі кожна, а також банківські платіжні картки, чорнові записи з замовленнями, крани, шланги, насоси, пістолет для склеювання, електроні ваги, фільтри для очистки води.

Всього виявлено та вилучено незаконно виготовленого спирту етилового в кількості 1 тис 400 літрів та фальсифіковані алкогольні напої в кількості 453 літри.

За результатами досудового розслідування встановлено особу (співвиконавця), якій повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та обвинувальний акт направлено до Могилів-Подільського районного суду для розгляду по суті.

Крім того, матеріали по невстановленим слідством особам, які були співучасниками вчинення злочинів, виділено прокурором в окреме провадження.

Наразі слідство триває.