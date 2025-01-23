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На Вінниччині у ДТП загинули троє людей (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Вінниччині у ДТП загинули троє людей (фото)
Внаслідок ДТП є загиблі та поранені
фото: ДСНС України у Вінницькій області

Рятувальники деблокували тіло одного із загиблих з салону понівеченого «Мерседеса»

Сьогодні, 23 січня, поблизу села Райгород Гайсинського району на Вінниччині зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter та легкове авто Skoda. Внаслідок автотрощі загинуло троє людей, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Рятувальники деблокували тіло одного із загиблих з салону понівеченого «Мерседеса». Обставини автопригоди наразі з’ясовують працівники Національної поліції.

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«Надзвичайники нагадують, що лише дотримання правил дорожнього руху та уважність за кермом – ключ до безпеки кожного», – наголошує ДСНС.

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Нагадаємо, 16 січня у Вінниці поліція затримала 22-річного водія автомобіля Mercedes, який здійснив наїзд на двох дівчат на пішохідному переході у центрі міста.

До слова, у Гайсинському районі Вінницької області 25 грудня сталася смертельна ДТП. У результаті аварії загинули четверо людей, ще двоє травмовані. 

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Теги: Вінниччина смерть ДТП поранення ДСНС рятувальники

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