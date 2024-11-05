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Іран може задіяти регулярні війська проти Ізраїлю – WSJ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Іран може задіяти регулярні війська проти Ізраїлю – WSJ
Іран може задіяти регулярну армію проти Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Іран неодноразово заявляв, що готовий атакувати територію Ізраїлю

Іран планує завдати «комплексного» удару по Ізраїлю, під час якого будуть задіяні не лише ракети та дрони, а й регулярна армія, поінформували обізнані джерела. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

«Наші військові втратили людей, тому їм потрібно відреагувати», – пояснив іранський посадовець.

Він додав, що Іран може використати територію Іраку для проведення частини операції.

За його словами, «потужна атака», в якій також братиме участь Корпус вартових ісламської революції, буде спрямована на ізраїльські військові об’єкти. Планується, що напад буде «значно агресивнішим», ніж минулого разу. Іранський посадовець уточнив, що Тегеран здійснить атаку після виборів у США, але до інавгурації нового президента в січні, пояснюючи це бажанням уникнути впливу на американський виборчий процес.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по військових об’єктах у трьох іранських провінціях: Тегерані, Хузестані та Іламі 26 жовтня. Це стало відповіддю на масований ракетний обстріл ізраїльської території 1 жовтня. Спочатку іранська влада запевняла інші країни Близького Сходу, що не відповідатиме Ізраїлю, але згодом їхня риторика змінилася. Зокрема, командувач КВІР Хосейн Саламі пообіцяв, що Ізраїль зазнає «неймовірних наслідків», а верховний лідер аятола Алі Хаменеї пригрозив «нищівною відповіддю».

Ізраїльські посадовці заявили, що Тель-Авів, залежно від масштабів, характеру та ефективності атаки Тегерана, може переглянути свою відмову від ударів по нафтових та ядерних об’єктах Ірану.

До слова, Іран посилив агресивну риторику, зокрема через дипломатичні канали з іншими арабськими країнами, заявляючи про підготовку нового масштабного удару по Ізраїлю із застосуванням боєголовок потужніших, ніж раніше. Про це повідомляє The Wall Street Journal у ніч на неділю, посилаючись на іранські та єгипетські офіційні джерела.

До слова, Міністерство оборони США оголосило про розгортання в регіоні Близького Сходу додаткових есмінців, бойової авіації та кількох стратегічних бомбардувальників В-52. Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

Нагадаємо, Сполучені Штати підтвердили готовність продовжувати рішучу підтримку Ізраїлю на тлі загрози нової атаки з боку Ірану. З відповідною заявою виступила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. 

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Теги: Ізраїль армія обстріл військові напад влада Іран

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