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    Поліція розшукує 18-річного жителя Жмеринського району

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    Поліція розшукує 18-річного жителя Жмеринського району

    Увага розшук!

    Управлінням карного розшуку ГУНП у Вінницькій області встановлюється місцезнаходження безвісти зниклого Анатолія Добровольського, 06.02.2000 р. н., жителя  м.Жмеринка.

    Зі слів батька, 11 серпня хлопець поїхав до м.Київ та до теперішнього часу не повернувся.

    Його прикмети: зріст 180-185 см., обличчя овальне, волосся русе коротке, очі блакитні, ніс прямий

    Був одягнений у білу футболку в чорні смуги та шорти білого кольору.

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    За наявною інформацією, хлопець може знаходитись разом з Альоною Батіг, 07.08.2003 р.н., мешканкою м. Кагарлик, Київської області. Наразі дівчина розшукується столичною поліцією та перебуває в державному розшуку.

    Поліція звертається до всіх небайдужих громадян, які бачили хлопця та можуть допомогти у його розшуку, повідомити у поліцію за телефонами : (0432) 594099, 594155 або  «102».

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