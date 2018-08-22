Поліція розшукує 18-річного жителя Жмеринського району



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Увага розшук!

Управлінням карного розшуку ГУНП у Вінницькій області встановлюється місцезнаходження безвісти зниклого Анатолія Добровольського, 06.02.2000 р. н., жителя м.Жмеринка.

Зі слів батька, 11 серпня хлопець поїхав до м.Київ та до теперішнього часу не повернувся.

Його прикмети: зріст 180-185 см., обличчя овальне, волосся русе коротке, очі блакитні, ніс прямий

Був одягнений у білу футболку в чорні смуги та шорти білого кольору.

За наявною інформацією, хлопець може знаходитись разом з Альоною Батіг, 07.08.2003 р.н., мешканкою м. Кагарлик, Київської області. Наразі дівчина розшукується столичною поліцією та перебуває в державному розшуку.

Поліція звертається до всіх небайдужих громадян, які бачили хлопця та можуть допомогти у його розшуку, повідомити у поліцію за телефонами : (0432) 594099, 594155 або «102».