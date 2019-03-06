Поліція затримала неповнолітніх викрадачів мотоцикла



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Залишений власником біля магазину транспортний засіб, хлопці вкрали та сховали у яру неподалік села Степанки.

Працівники погребищенської поліції затримали двох 16-річних підлітків, підозрюваних у крадіжці мотоцикла «Мінськ» у місцевого жителя. Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

4 березня близько 14.00 до Погребищенського відділення поліції звернувся місцевий житель з заявою про викрадення його мотоцикла «Мінськ».

Як розповів начальник погребищенської поліції Володимир Гавриш, оперативним шляхом протягом кількох годин поліцейські встановили та затримали підозрюваних у вчиненні цього злочину. Правопорушниками виявились двоє 16-річних товаришів, жителів сусідніх сіл. Хлопці зізнались у вчиненні злочину та показали місце, де сховали мотоцикл.

За словами підлітків, транспортний засіб вони викрали біля місцевого магазина та вирішили покататися. Проїхавши до села Степанки, де мешкає один з хлопців, сховали мотоцикл у яру під гіллям, щоб наступного разу покататися ще.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Правопорушникам загрожує до 8 років позбавлення волі.