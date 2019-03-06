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    Поліція затримала неповнолітніх викрадачів мотоцикла

    • Розсилка
    Поліція затримала неповнолітніх викрадачів мотоцикла

    Залишений власником біля магазину транспортний засіб, хлопці вкрали та сховали у яру неподалік села Степанки.

    Працівники погребищенської поліції затримали двох 16-річних підлітків, підозрюваних у крадіжці мотоцикла «Мінськ» у місцевого жителя. Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    4 березня близько 14.00 до Погребищенського відділення поліції звернувся місцевий житель з заявою про викрадення його мотоцикла «Мінськ». 

    Як розповів начальник погребищенської поліції Володимир Гавриш, оперативним шляхом протягом кількох  годин поліцейські встановили та затримали підозрюваних у вчиненні цього злочину. Правопорушниками виявились двоє 16-річних товаришів, жителів сусідніх сіл. Хлопці зізнались у вчиненні злочину та показали місце, де сховали мотоцикл.

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    За словами підлітків, транспортний засіб вони викрали біля місцевого магазина та вирішили покататися. Проїхавши до села Степанки, де мешкає один з хлопців, сховали мотоцикл у яру під гіллям, щоб наступного разу покататися ще. 

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    Поліція затримала неповнолітніх викрадачів мотоцикла
    Поліція затримала неповнолітніх викрадачів мотоцикла

    Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Правопорушникам загрожує до 8 років позбавлення волі. 

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