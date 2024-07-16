У Молдові розкрито схему незаконної міграції громадян України до країн ЄС

15 мігрантів незаконно перетнули молдовський кордон у рефрижераторі

Прикордонна поліція Молдови затримала чоловіка, який причетний до організації схеми незаконної міграції громадян України до країн ЄС. Наразі підозрюваний перебуває під домашнім арештом. Про це пише News Maker.

За даними молдовських правоохоронних органів, угрупування організувало нелегальну міграцію українців через Молдову і далі до країн ЄС.

З 20 до 21 червня 15 мігрантів незаконно перетнули молдовський кордон у рефрижераторі. За це українці заплатили злочинному угрупуванню близько $8 тис. кожен. Після цього підозрюваний на своєму автомобілі доправив п'ятьох людей до Кишинева.

Як розповіли у Прикордонній поліції Молдови, 25 червня двоє громадян України прийшли на КПП Скульєни та розповіли, як і коли вони прибули до Молдови.

Прикордонна поліція затримала одного підозрюваного. Ним виявився 29-річний громадянин Молдови. Наразі він перебуває під домашнім арештом. Правоохоронні органи продовжують розслідування, щоб знайти всіх, хто причетний до цієї справи.

Нагадаємо, спільний патруль прикордонної поліції Німеччини і Польщі затримав громадянина України з естонською посвідкою на проживання, який на своєму автомобілі намагався вивезти до Німеччини вісьмох громадян Афганістану. Про це повідомляє німецька поліція.

До слова, минулого року міграція до країн Європейського Союзу сприяла зростанню загальної чисельності населення, навіть незважаючи на те, що смертність продовжувала переважати над народжуваністю.