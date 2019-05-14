У Вінниці кілька сотень вірян Московського патріархату провели акцію поруч зі собором ПЦУ



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Молебень біля могили Макарія

У Вінниці біля Спасо-Преображенського кафедрального собору Московський патріархат організував протестний молебень. Вранці 14 травня поблизу храму зібралося близько двох десятків священників та до 200 парафіян УПЦ МП (РПЦУ). Вони прийшли, аби провести службу біля могили владики Макарія, колишнього очільника місцевої єпархії. Однак захід мав також протестний характер, оскільки її учасники тримали в руках плакати спрямовані проти ПЦУ.

У той час, як всередині храму ПЦУ проходила служба, прихильники Московського патріархату демонстративно намагалися показати, що у них «вкрали» собор, а також виступали на захист своєї церкви, називаючи саме її «канонічною», і за підтримку предстоятеля Онуфрія.

За порядком в центрі Вінниці стежили десятки правоохоронців, тому обійшлося без ексцесів. Також не було вкрай радикальних заяв і «оголошень анафеми», що анонсувалося раніше в навколоцерковних колах УПЦ МП (РПЦУ).

Нагадаємо, напередодні у Вінниці лунали припущення, що у Московському патріархаті планують привести до храму кілька тисяч вірян та висловити критичні погляди щодо митрополит Сімеона, навіть заявити про анафему.

Джерело: naparise.com