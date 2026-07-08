У Вінниці затримано чоловіка, який влаштував стрілянину по таксі

Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його

У Вінниці затримано 26-річного місцевого жителя, якого підозрюють у стрілянині по автомобілю таксі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«Подія сталась 7 липня в обласному центрі. На спецлінію 102 звернувся 27-річний керманич таксі марки Ford. Він повідомив, що під час руху із пасажирами почув постріли й в результаті виявив пошкодження заднього скла транспортного засобу. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його. Ним виявився 26-річний вінничанин, який, за попередньою інформацією правоохоронців, з хуліганських спонукань здійснив кілька пострілів з травматичного пістолета по авто заявника.

«Знаряддя злочину – пристрій для відстрілу гумовими кулями ФОРТ 17 Р, вилучили. Фігуранту повідомили про підозру. За цим фактом триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років», – додається у повідомленні.

До слова, раніше поліцейські затримали зловмисника, який вчинив стрілянину у Львові. Під час обшуку в автомобілі затриманого поліцейські виявили та вилучили помпову рушницю та набої до неї.