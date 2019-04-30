Вінницькі активісти вчилися доброчинності на «Школі волонтерства»



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По всій Україні відбулися дводенні тренінги в рамках програми «Школа волонтерства» від Ukrainian Volunteer Service. Вінниця стала одним з міст, де юних активістів та активісток вчили основам волонтерства

Ukrainian Volunteer Service — громадська організація, що вже декілька років поспіль допомагає розвивати волонтерський рух у країні. Школа Волонтерства, зазначають на сайті організації, це національна навчальна програма для тих, хто прагне знайти свій шлях у волонтерстві та стати частиною спільноти змінотворців свого міста.

У тренінгу взяли участь понад 20 активістів та активісток. Всі вони мали змогу дізнатись про розвиток волонтерства в Україні і те, що необхідно робити, щоб чинити добрі справи та допомагати людям.

Перший день був цілком присвячений теоретичній частині та засвоєнню основ, тоді як на другий всі учасники та учасниці мали змогу випробувати свої сили на практиці, взявши участь в акції підтримки Муніциального притулку для тварин.

Після проходження базового рівня Школи Волонтерства учасники мають змогу брати участь у наступних рівнях Школи: для досвідчених волонтерів; для координаторів волонтерів; для тренерів з волонтерства.

Окрім того, активістам та активісткам, які відвідали тренінг, розповіли про місцеві можливості розвитку у даному напрямку: на заході презентували діяльність молодіжних громадських організацій «Фундація регіональних Ініціатив» та «Студентське Братство Вінниччини», які займаються розвитком волонтерського руху у нашому місті.

У Вінниці «Школа волонтерства» була організована спільними зусиллями Вінницької обласної правозахисної організації «Джерело надії» та Hub «Місто змістів» за підтримки, отриманої в рамках проекту ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», що реалізовується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.