Як у Вінниці святкують Великдень (фото)



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Сотні вінничан святкують Великдень Фото: vinnitsa.info

Сотні вінничан освятили святковий кошик у Спасо-Преображенському соборі

28 квітня християни східного обряду відзначають Великдень. В цей день воскрес Син Божий Ісус Христос, після того, як його розіп’яли на хресті. У Вінниці богослужіння розпочалося в усіх храмах міста ще з вечора. У Спасо-Преображенському соборі освячування великодніх кошиків почалося з 3-ї години ночі.

Сотні вінничан цілими сім’ями прийшли до собору, запалити свічку та посвятити пасочки, радісно вигукуючи великоднє привітання «Христос Воскрес! Воістину Воскрес!».