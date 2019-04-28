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    Великдень

    Як у Вінниці святкують Великдень (фото)

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    Сотні вінничан святкують Великдень - Як у Вінниці святкують Великдень (фото)
    Сотні вінничан святкують Великдень
    Фото: vinnitsa.info

    Сотні вінничан освятили святковий кошик у Спасо-Преображенському соборі

    28 квітня християни східного обряду відзначають Великдень. В цей день воскрес Син Божий Ісус Христос, після того, як його розіп’яли на хресті. У Вінниці богослужіння розпочалося в усіх храмах міста ще з вечора. У Спасо-Преображенському соборі освячування великодніх кошиків почалося з 3-ї години ночі.

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    Як у Вінниці святкують Великдень (фото)
    Як у Вінниці святкують Великдень (фото)
    Як у Вінниці святкують Великдень (фото)
    Як у Вінниці святкують Великдень (фото)

    Сотні вінничан цілими сім’ями прийшли до собору, запалити свічку та посвятити пасочки, радісно вигукуючи великоднє привітання «Христос Воскрес! Воістину Воскрес!».

    Вінниця Великдень 2019
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