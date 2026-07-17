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На Тернопільщині директор інтернату отримав підозру у торгівлі людьми

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Тернопільщині директор інтернату отримав підозру у торгівлі людьми
Директор інтернату заробляв на праці людей із психічними розладами – прокуратура
фото: Офіс Генпрокурора

Директор використовував уразливий стан людей віком від 30 до 79 років, які через психічні розлади перебували в інтернаті

Правоохоронці повідомили про підозру директору психоневрологічного будинку-інтернату на Тернопільщині, який, за даними слідства, організував схему трудової експлуатації мешканців закладу та привласнював гроші за їхню працю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).

На Тернопільщині директор інтернату отримав підозру у торгівлі людьми фото 1
фото: Офіс Генпрокурора

За даними слідства, директор використовував уразливий стан людей віком від 30 до 79 років, які через психічні розлади перебували в інтернаті. Їх систематично відправляли на примусові роботи до приватних господарств, на будівництво та для прибирання кладовищ.

На Тернопільщині директор інтернату отримав підозру у торгівлі людьми фото 2
фото: Офіс Генпрокурора

«За день такої роботи «замовники» платили від 150 до 450 грн, які, за даними слідства, отримував директор», – повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства, роботодавці домовлялися з керівником закладу про вид і час виконання робіт, передавали йому кошти, після чого він давав вказівку персоналу випускати підопічних за межі інтернату.

На Тернопільщині директор інтернату отримав підозру у торгівлі людьми фото 3
фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці задокументували факти примусової праці та передачі грошей. Під час обшуків вилучили чорнові записи, в яких, за версією слідства, вівся облік таких випадків.

Наразі перевіряється інформація про можливу експлуатацію щонайменше 24 мешканців психоневрологічного будинку-інтернату. Також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Вінниччині викрито директора психоневрологічного інтернату, який змушував підопічних працювати на приватних осіб.

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Теги: торгівля торгівля людьми Офіс Генерального прокурора Тернопільщина

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