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Правоохоронці розслідують закупівлі дронів на 7 млрд грн

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Правоохоронці розслідують закупівлі дронів на 7 млрд грн
Слідство перевіряє версію про штучне завищення вартості безпілотників компанією Vyriy Industries
фото: Офіс генерального прокурора

У виробника безпілотників Vyriy Industries відбулися обшуки

Правоохоронці розслідують можливе заволодіння бюджетними коштами під час виконання державних контрактів на постачання безпілотників для Сил оборони України на суму майже 7 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у 2025 році одна з компаній уклала з державним підприємством «Агенція оборонних закупівель» контракти на постачання БПЛА різних типів та модифікацій на загальну суму 6,95 млрд грн.

Офіс Генпрокурора не розкриває назву компанії, однак напередодні виробник безпілотників Vyriy Industries повідомив про обшуки.

Правоохоронці розслідують закупівлі дронів на 7 млрд грн фото 1
фото: Офіс генерального прокурора

Слідство перевіряє версію про штучне завищення вартості безпілотників. Йдеться про можливе безпідставне збільшення виробничої собівартості, адміністративних та інших витрат, які впливали на кінцеву ціну продукції, що закуповувалася за бюджетні кошти.

Правоохоронці розслідують закупівлі дронів на 7 млрд грн фото 2
фото: Офіс генерального прокурора

За попередніми даними, для документального оформлення таких операцій могли використовуватися зовнішньоекономічні та внутрішні договори з підприємствами-нерезидентами, юридичними особами-резидентами та фізичними особами-підприємцями, які мають ознаки фіктивності.

Окремо перевіряються фінансові операції на користь низки ФОПів з ознаками фіктивності. Під час допитів десять таких осіб повідомили, що фактично підприємницьку діяльність не здійснювали, а документи для реєстрації надали за грошову винагороду.

Правоохоронці розслідують закупівлі дронів на 7 млрд грн фото 3
фото: Офіс генерального прокурора

Під час обшуків за адресами проживання окремих керівників ФОПів, які виконували багатомільйонні контракти, встановлено, що їх спосіб та стиль життя не свідчать про наявність будь-яких статків та доходів. Загальна сума таких сумнівних операцій становить понад 197 млн грн. Слідство перевіряє, чи могли ці кошти використовуватися для подальшого виведення та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також під час обшуків за місцями здійснення господарської діяльності виявлено значні обсяги готівки, не облікованої у первинній фінансовій звітності, що може свідчити про використання схем ухилення від сплати податків та виведення безготівкових коштів на рахунки підконтрольних субʼєктів господарювання для їх подальшої легалізації. 

Правоохоронці розслідують закупівлі дронів на 7 млрд грн фото 4
фото: Офіс генерального прокурора

«Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі та процесуальні дії, призначаються необхідні експертизи, аналізується фінансово-господарська документація. За їх результатами буде вирішено питання щодо повідомлення причетним особам про підозру», – зазначила прократура.

Досудове розслідування здійснюється Державне бюро розслідувань.

Реакція Vyriy Industries 

Компанія Vyriy Industries заявила, що проти неї та її CEO Олексія Бабенка була розгорнута «скоординована інформаційна кампанія».

«На низці анонімних Telegram-каналів і пов'язаних із ними ресурсів одночасно з'явилися публікації з маніпулятивними та непідтвердженими звинуваченнями на адресу компанії та її керівника. Сьогодні (7 липня – «Главком») правоохоронні органи проводять обшуки в компанії. Vyriy Industries співпрацює з уповноваженими органами та надає всю необхідну інформацію в межах чинного законодавства», – йдеться в заяві виробника.

Правоохоронці розслідують закупівлі дронів на 7 млрд грн фото 5
фото: Офіс генерального прокурора

Компанія не виключає, що одночасна поява інформаційної кампанії та слідчих дій може бути «частиною спроб дискредитувати Vyriy Industries».

Правоохоронці розслідують закупівлі дронів на 7 млрд грн фото 6
фото: Офіс генерального прокурора
Правоохоронці розслідують закупівлі дронів на 7 млрд грн фото 7
фото: Офіс генерального прокурора

«Такі дії можуть бути вигідними як ворогу, так і недоброчесним учасникам ринку з метою зриву постачання дронів Силам оборони України та уповільнення розвитку українського оборонно-промислового комплексу», – зауважив виробник.

Водночас компанія запевнила, що продовжує працювати у штатному режимі та виконувати свої виробничі й контрактні зобов'язання перед Силами оборони України та партнерами.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив під варту ключових фігурантів справи про вимагання великого хабаря за укладання контрактів на виробництво безпілотних літальних апаратів. Ідеться про високопосадовця прикордонного відомства та керівника приватного підприємства.

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Теги: ДБР Офіс Генерального прокурора держзакупівлі безпілотник дрон

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