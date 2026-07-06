У Києві затримано вірменина, якого понад 20 років шукав Інтерпол

Слідство з'ясувало, що в Україні чоловік користувався двома паспортами на різні прізвища

У Києві затримано 53-річного громадянина Вірменії. Його з 2005 року розшукував Інтерпол за зверненням Республіки Вірменії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що затримання відбулося в межах розслідування діяльності групи осіб, причетних до незаконного зберігання вогнепальної зброї, вибухових речовин та вибухових пристроїв.

«У Вірменії чоловіка розшукують за вчинення кількох тяжких злочинів. Серед них: умисне вбивство, умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та підроблення документів», – зауважили правоохоронці.

Слідство з'ясувало, що в Україні чоловік користувався двома паспортами громадянина України на різні прізвища. В одному з документів було зазначено, що чоловік народився в Сімферополі, в Автономній Республіці Крим. Другий паспорт належав мешканцю Закарпаття, який помер ще у 2012 році.

За клопотанням прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва суд ухвалив рішення про арешт затриманого з метою подальшої екстрадиції до Вірменії.

До слова, у Вінниці міграційна поліція затримала іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за викрадення та зґвалтування неповнолітньої. Фігурант поміщений до ізолятора тимчасового тримання.