Напад на журналістів «Схем»: поліція перекваліфікувала статтю провадження

Справу про напад на «Схеми» в Укрексімбанку перекваліфікували – санкція статті передбачає до 5 років

Поліція перекваліфікувала провадження щодо нападу на журналістів проєкту «Схеми» з ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) на ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє сайт МВС.

«Працівники поліції внесли у ЄРДР відомості щодо інциденту з нападом на журналістів програми «Схеми» за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 Кримінального кодексу України – до цього такі відомості були внесені у ЄРДР за ч. 1 ст. 171 ККУ», – йдеться у повідомленні.

У ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України йдеться про незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв'язку із своєю професійною діяльністю, незаконну відмову у доступі журналіста до інформації, незаконну заборону висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності.

Санкція за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

У ч. 3 ст. 171 йдеться, що вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, караються штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

До слова, три фракції вимагають відставки Мецгера та членів наглядової ради Укрексімбанку.

Як відомо, сьогодні силовики прийшли в Укрексімбанк вручити дві підозри.

Нагадаємо, Євросоюз відреагував на напад в Укрексімбанку. Також очільник Укрексімбанку вибачився за напад на журналістів.

Як стало відомо, 6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Трохи раніше 6 жовтня зранку, після оприлюднення скандального відео, в Офісі президента заявили, що вважають логічним щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів. В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

Натомість редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

У Наглядовій раді Укрексімбанку навіть після оприлюднення скандального відео продовжують захищати голову правління банку Євгена Мецгера та звинувачують журналістів у провокаціях.

Все ж поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи.