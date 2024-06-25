Міносвіти запустило гарячу лінію, де можна проконсультуватися щодо вступу-2024

Отримати консультацію можна з понеділка до четверга з 09:00 до 17:00, та в п’ятницю з 09:00 до 16:45

Міністерство освіти і науки запустило гарячу лінію, працівники якої відповідатимуть на запитання під час вступної кампанії-2024. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у Facebook.

«Результати вступних випробувань, подача документів, процес зарахування – усе це викликає чимало запитань у вступників та батьків. Щоб відповідати чимшвидше та розв'язувати проблеми в реальному часі, маємо низку інструментів», – написав міністр.

фото: Facebооk / Оксен Лісовий

Звертатися із питаннями щодо вступу можна на гарячу лінію МОН: 0 (800) 50-45-70. Отримати консультацію можна з понеділка до четверга з 09:00 до 17:00, та в п’ятницю з 09:00 до 16:45.

Чат-бот на сайті МОН (мова чат-бота відображатиметься саме мовою налаштування браузера користувача). Консультації в сервісі доступні з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00, а у п'ятницю з 09:00 до 16:00.

Нагадаємо, для розрахунку конкурсного балу під час вступу розробили онлайн-калькулятор. Він вже доступний на офіційному сайті вступної кампанії, про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.

Калькулятор обчислює бал за результатами НМТ/ЗНО. Також у пригоді стане порядок прийому студентів під час вступної кампанії у 2024 році. В ньому зазначені коефіцієнти, які потрібні для заповнення деяких полів.

Також Міністерство освіти і науки України затвердило Порядок прийому на навчання на здобуття бакалавра, магістра і доктора філософії та мистецтва у 2024 році. Зазначається, що вступна кампанія 2024 року суттєво відрізнятиметься від минулорічної.