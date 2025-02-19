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«Путін радіє, що США допомогли йому вийти із ізоляції». Зеленський дав пресконференцію

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Путін радіє, що США допомогли йому вийти із ізоляції». Зеленський дав пресконференцію
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фото: скриншот відео

«Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде», – сказав президент

На тлі перемовин делегацій США та Росії президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію. На ній він прокоментував заяви Трампа щодо виборів, гарантії безпеки для України, та зустріч РФ та США в Саудівській Аравії.

Так, Зеленський відповів на заяву Трампа про 4% довіри. «Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде», – сказав президент.

Зеленський додав, що інформація про 4% довіри йде від Росії: «Ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою і Росією. На жаль, Трамп живе у цьому дезінформаційному просторі». Водночас Зеленський наголосив, що «Путін радіє, що США допомогли йому вийти із ізоляції».

Президент підкреслив, що питання №1, яке підіймає українська сторона, – це захист від обстрілів, обмін полонених.

За його словами, адміністрація Трампа «помʼякшує політику» щодо Росії, оскільки називає війну «порушенням територіальної цілісності та конфлікт». Глава держави наголосив, що Україна «робить все», щоб війну називали війною.

Зеленський заявив, що Україна готова «до серйозних документів» та готова підписати угоду щодо рідкісноземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки.

Також за словами Зеленського, Україна знаходиться у такій ситуації, «коли у нас немає багато форматів гарантій безпеки для нас». Він додав, що гарантії безпеки хоче отримати цього року, щоб «закінчити війну цьогоріч».

Окремо президент висловився щодо санкцій проти Порошенка: «санкції запроваджені не проти Порошенка, не суб'єктивуйте людину, яка виводить кошти з нашої держави, там список людей, які цим займалися».

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Теги: путін Володимир Зеленський президент суверенітет обмін

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