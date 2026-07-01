У Миколаєві сталася стрілянина: загинули двоє іноземців

Ще одного іноземця було затримано

У Миколаєві правоохоронці встановлюють обставини інциденту на проспекті Героїв України, внаслідок якого загинули двоє людей. Про це повідомила пресслужба поліції Миколаївської області, передає «Главком».

За словами очевидців, інцидент стався безпосередньо під час руху автомобіля Opel – всередині салону пролунало кілька пострілів, після чого некерований транспортний засіб виїхав на регульоване перехрестя.

За попередніми даними слідства, в автівці перебували троє громадян інших країн. Унаслідок стрілянини двоє пасажирів отримали смертельні поранення й загинули на місці. Третього учасника події поліцейські оперативно затримали. З салону автомобіля Opel експерти вилучили вогнепальну зброю.

Затриманий іноземець фото: поліція Миколаївської області

Слідчі, криміналісти та оперативники проводять розслідувальні дії для встановлення мотивів та всіх обставин події. Вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального провадження.

Як відомо, увечері 14 червня в місті Ірпінь на Київщині сталася стрілянина. Близько 21:14 правоохоронці отримали повідомлення про невідомого, який відкрив вогонь у бік людей на одній із вулиць.

На місце події оперативно прибули наряди групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці швидко встановили особу зловмисника та затримали його – ним виявився 47-річний місцевий житель.

Нагадаємо, у Києві сталася стрілянина, унаслідок якої загинули двоє чоловіків. Підозрюваного затримали правоохоронці, ним є нелегальний мігрант з Кавказу. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

«Цей випадок дуже показовий. Вихідці з Кавказу відкрили вогонь просто на вулиці – на території гаражно-будівельного кооперативу. Двоє з пістолетом прийшли до свого співвітчизника з претензіями, але в ході конфлікту той вихопив зброю та поклав обох. Одного, теж нелегального мігранта, вбив на місці. Інший помер від тяжких поранень у лікарні», – розповів Нєбитов.