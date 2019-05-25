Адвокат Трампа зустрівся зі скандальним колишнім дипломатом України



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Екс-працівник посольства України у США Андрій Теліженко

Рудольф Джуліані відмовився розповісти про розмову із Андрієм Теліженком

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані зустрівся з колишнім співробітником посольства України в США Андрієм Теліженком, який раніше заявляв про втручання України в вибори в Сполучених Штатах в 2016 році. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на The Washington Post.

За словами Джуліані, вони зустрілися в Нью-Йорку і провели більшу частину дня разом. Однак він не поділився подробицями зустрічі.

«Я не можу вам нічого сказати про зустріч. Коли мені є що сказати, я скажу це», - підкреслив Джуліані.

У свою чергу, Теліженко зазначив, що зустріч була присвячена «американо-українським відносинам, політиці в Вашингтоні і в Україні».

Нагадаємо, у січні 2017 року в американському виданні Politico вийшла публікація «Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій». У матеріалі йшлося про те, що українська дипломатична місія нібито втручалася в останні президентські вибори у США. Начебто українці грали на боці Гілларі Клінтон, на той момент кандидата і головного опонента Дональда Трампа, який у підсумку переміг. Цей скандал спричинив охолодження відносин між Україною та новою вашингтонською адміністрацією.

Одним із головних спікерів у скандальній публікації був дипломат, екс-працівник посольства України у США Андрій Теліженко. Саме він звинуватив своїх колег у намаганнях втрутитися у хід президентських виборів у США.

Більше про це читайте у статті «Главкома» Страшний сон посла Чалого. Хто тероризує українську дипломатію у США

Нагадаємо також, що нині у Сполучених Штатах у втручанні у вибори підозрюють нардепа Сергія Лещенка та директора НАБУ Артема Ситника - за оприлюднення інформації щодо «чорної бухгалтерії Партії регіонів». Так, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав Лещенка ворогом США. Сам Лещенко спростовує ці заяви. На його думку, генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну в протистояння між Трампом та Джо Байденом, який вирішив балотуватися у 2020 році в президенти.

Раніше повідомлялось, що Генеральна прокуратура готує підозру депутату Верховної Ради Сергію Лещенку у розголошенні даних досудового розслідування у справі так званої чорної каси Партії регіонів. Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Лещенком.

16 травня нардеп заявив, що подає позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності

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