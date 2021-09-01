Албанія змінює правила в’їзду

Туристи, які в’їжджають до Албанії, повинні мати документи про вакцинацію або негативний тест на коронавірус

Дітям до 6 років можна не робити тести

Із 6 вересня змінюються правила в’їзду до Албанії. Про це повідомляє Albanian daily news.

Громадяни, які в’їжджають до Албанії, повинні відповідати одній з трьох умов:

мати сертифікат про вакцинацію, від щеплення і до подорожі повинно минути щонайменше два тижні;

мати негативний результат ПЛР-тесту, не старіший за 72 години, або ж швидкого антиген-тесту, не старіший за 48 годин;

надати доказ видужання від коронавірусної хвороби (від видужання має минути не більше 6 місяців).

Діти до 6 років звільняються від необхідності виконання цих правил.

В той же час громадяни Албанії, які мешкають в Албанії, у разі відсутності у них згаданих документів повинні пройти 10-денний карантин.

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