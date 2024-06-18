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США свідомо «відтягують» підготовку українських пілотів на F-16 – The Times

Катерина Іванова
glavcom.ua
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США свідомо «відтягують» підготовку українських пілотів на F-16 – The Times
The Times дізналося, скільки українських пілотів для F-16 можуть бути готові до кінця року
фото з відкритих джерел

Вашингтон заявив, що інші країни випереджають українських пілотів у черзі на тренування, тож він не може порушити свої зобов'язання перед ними

США «навмисно затягують» навчання українських пілотів на F-16, стверджують в Україні, через що до кінця року, ймовірно, не вдасться підготувати достатню їхню кількість. Про це пише The Times.

За словами голови спеціальної парламентської комісії з озброєнь Олександри Устінової, затримка означає, що до кінця року в Україні, ймовірно, буде всього 20 пілотів, які пройшли повну підготовку для польотів на F-16. «Поки що у нас буде менше підготовлених пілотів, ніж винищувачів», – додала вона.

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов'язалися передати Україні понад 60 винищувачів F-16. Очікується, що перші винищувачі прибудуть наприкінці цього року.

Однак, за словами Устінової, поки що тільки вісім українських пілотів проходять підготовку в Тусоні, штат Арізона, а ще дванадцять – на авіабазі в Данії. Третя програма підготовки в Румунії ще не почалася. За словами Устинової, Київ просив Вашингтон надати ще хоча б десять місць у навчальних програмах, але його прохання було відхилено.

Вашингтон заявив Києву, що інші країни випереджають українських пілотів у черзі на місця для тренувань і що він не може порушити свої зобов'язання перед ними. Офіційний представник Міністерства оборони США також заявляв, що українські пілоти зазнають труднощів зі знанням англійської мови, а також із програмою польотів, заявляючи, що «прогрес навчання на літаках F-16 досить мізерний»

Устинова назвала подібні твердження «сміховинними»: «Це не аргументи, це відмовки, і вони продовжують вигадувати їх знову і знову».

Нагадаємо, раніше цю проблему вже озвучувала Олександра Устінова в інтерв'ю «Главкому». За її словами, кількість пілотів, які вчаться в Сполучених Штатах Америки значно нижча, аніж в Європі. Через це підготовлених пілотів може бути менше, аніж літаків.

Як відомо, Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене українське військове джерело.

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Теги: Нідерланди Данія Норвегія навчання Вашингтон

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