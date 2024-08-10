Американські катери супроводжували російське судно біля берегів Аляски

Російський корабель помітили у водах США

Берегова охорона США повідомила про виявлення російського судна в межах виключної економічної зони США біля Алеутських островів (Аляска). Екіпаж катера «Алекс Хейлі» помітив судно в понеділок, 5 серпня. Про це повідомляє Associated Press (AP).

Судно здійснювало транзит у міжнародних водах, воно все ж перебувало в зоні економічних інтересів США, яка простягається на 200 морських миль (370 кілометрів) від берегової лінії.

«Ми супроводжували корабель, щоб забезпечити відсутність порушень інтересів США в морському середовищі навколо Аляски» , – сказав командир есмінця Алекс Хейлі.

Американська сторона не встановлювала зв'язок з російським кораблем, але здійснювала його супровід, поки той не покинув виключну економічну зону, рухаючись на схід.

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