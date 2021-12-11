Американські науковці провели успішні випробування вакцини від ВІЛ

Американські вчені відзвітували про успішне випробування вакцини від вірусу імунодефіциту людини

Вчені з американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань відзвітували про успішне випробування вакцини від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Про це повідомляє сайт установи.

Препарат був сконструйований за технологією мРНК, яка використовується при виробництві західних вакцин від коронавірусу. Він показав позитивні результати у випробуваннях на макаках. Через 58 тижнів після вакцинації у всіх щеплених тварин виробилися вимірювані рівні нейтралізуючих антитіл, які спрямовані проти більшості штамів ВІЛ-інфекції. Зазначається, що хоча введені дози мРНК були високими, вакцина добре переносилася та викликала лише легкі тимчасові побічні ефекти, такі як втрата апетиту.

Ще за два тижні вчені почали заражати макак химерним вірусом. Після 13 спроб інфікування з інтервалом раз на тиждень дві з семи імунізованих макак залишилися незараженими. В інших імунізованих тварин загальна затримка інфікування відбувалася в середньому через вісім тижнів. Неімунізовані тварини із контрольної групи заражалися в середньому через три тижні.

Наразі вчені коригують протоколи випробувань. У разі підтвердження безпеки та ефективності вакцини буде оголошено про першу фазу дослідження цієї платформи вакцини на здорових дорослих людях.

Нагадаємо, канадська біофармацевтична компанія Medicago разом із британсько-американським гігантом із виробництва вакцин GlaxoSmithKline (GSK) успішно випробували вакцину рослинного походження проти Covid-19.

Тим часом група японських дослідників із Японського національного інституту біомедичних інновацій, здоров'я та харчування успішно протестувала вакцину від ВІЛ власної розробки. Препарат успішно вбив вірус у мавпи.

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