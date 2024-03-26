Довічне ув’язнення за привласнення державних функцій: Безугла та Третьякова внесли законопроєкт

Нардепки у законопроєкті не пояснюють, як саме будуть визначати неуповноважених осіб, які привласнюють державні функції

Привласненням державних функцій парламентарки вважають представлення інтересів України неуповноваженими особами

Народні депутатки Мар'яна Безугла і Галина Третьякова від партії «Слуга народу» зареєстрували законопроєкт із пропозицією притягати до кримінальної відповідальності за «привласнення державних функцій».

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У пояснювальній записці авторки зазначили, що цей документ є складовою законопроєкту №11103 «Про спеціальні місії України» і має розглядатися одночасно з ним.

Депутатки вважають, що попри згуртованість і спільну протидію агресії Росії є «випадки вчинення ганебними «громадянами України» дій направлених на отримання власних привілеєв за рахунок державних інтересів, шляхом привласнення державних функцій».

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Ці дії, на думку Безуглої і Третьякової, «шкодять суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, а також економічній та інформаційній безпеці України. Водночас такий стан потребує встановлення відповідальності за дії таких ганебних «громадян України» за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України у будь який час, а тим паче в умовах дії режиму воєнного стану».

Привласненням державних функцій парламентарки вважають представлення інтересів України неуповноваженими особами.

Законопроєкт пропонує привласнення громадянином України державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами, а також представниками міжнародних організацій, зокрема за допомогою листування, телефонних розмов, інших форм спілкування без надання на те повноважень у визначеному законом порядку карати позбавленням волі на строк від десяти до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, пропонують карати позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

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Ці норми депутатки пропонують викласти в новій статті Кримінального кодексу – 111-3. У статтях 111, 111-1 і 111-2 який ідеться про зраду держави та колабораціонізм. Як саме будуть визначати неуповноважених осіб законопроєкт не пояснює.

Зареєстрований законопроєкт вже прокоментували колеги депутаток. Нардеп Роман Грищук написав на своїй сторінці в Facebook, що «право представляти Україну українцями таке ж непорушне, як і право законодавчої інціативи окремими депутатами. Може одним не подобатись інше і навпаки. Але і те, і те є і буде. Закон про які всі пишуть навряд чи колись буде розглянутий, не те що прийнятий».

Безугла ж в Facebook відповіла, що «це компактна законопроєктна провокація».

«Але якщо серйозно, то зареєстрований нами з Галиною законопроєкт N11104 про кримінальну відповідальність за неуповноважене представництво України у міжнародних переговорах – прецедент апеляції до історії та тест на політичну дискусію. Ось чому. Законопроєкт є похідним із американського Акту Логана, який досі чинний в США», – сказала депутатка.

Як приклад, Безугла пригадала поїздку депутатів ОПЗЖ до Росії у березні 2020 року.

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Нагадаємо, Безугла зробила скандальну заяву про «інваліда» Залужного. Безугла нагадала, що Валерій Залужний був проти звільнення від військової служби людей з інвалідністю 2 групи.

«Інваліди» Залужний і Шаптала звільнились через ВЛК, але відстоювали мобілізацію осіб з інвалідністю 3 групи та заперечували можливість звільнитися особам з інвалідністю 2 групи. ЗСУ керували непридатні?», – написала нардепка.

Згодом Безугла висміяла колишнього нардепа «Слуги народу» та знову згадала Залужного.