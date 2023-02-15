Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Архімандрит УПЦ МП втік до Москви та править там служби (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Архімандрит УПЦ МП втік до Москви та править там служби (фото)
Український архімандрит Яков нині став служителем російської православної церкви
фото: з відкритих джерел

Раніше архімандрит Яків (Шумов) був настоятелем Свято-Благовіщенського собору в Коростишеві

Вчора, 14 лютого, на службі в Донському монастирі в Москві помітили колишнього архімандрита Іакова (Шумова). Він стояв поміж московських попів та правив службу – при тому, що ще в грудні 2022 Шумов був настоятелем собору в українському Коростишеві. Про це повідомила журналістка Соня Кошкіна в своєму Фейсбуці. 

Архімандрит Яков-Шумов (виділений стрілочкою) на церковній службі в московському монастирі
Архімандрит Яков-Шумов (виділений стрілочкою) на церковній службі в московському монастирі

Зазначається, що Шумов був служителем Московського патріархату. Він також мав російських паспорт, хоча багато років жив в Україні. 

Нагадаємо, що в січні СБУ затримала попа Московської церкви, який вказував окупантам, кого із священників ПЦУ треба вбити.

До слова, нещодавно представники УПЦ МП винесли унітаз та ванну з будинку, що належить ПЦУ.

 

Теги: священник Російська православна церква в Україні РПЦ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Канони не існують самі собою, бо, як всякий текст і закон, вони існують лише у інтерпретації та застосуванні»
Московські інтерпретації канонів
18 сiчня, 08:41
РПЦ давно діє лише на користь Кремля
Національна безпека – підстава для заборони російської церкви в Україні
31 сiчня, 10:01
Капелан Зелінський: нам потрібне покоління, яке вже не відчуватиме себе заручниками обставин чи історичного процесу
Капелан Андрій Зелінський: Слід привчати нове покоління до смаку перемоги
3 лютого, 13:00
«Храм-кіоск» Московського патріархату розташований на території Національного музею історії України
Знесення церковного МАФу у центрі столиці. Військовий з фронту звернувся до киян
16 сiчня, 14:52
Очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій
Шмигаль вніс до Ради законопроєкт про заборону Московського патріарахту в Україні
19 сiчня, 20:32
Слуга російської церкви Артемій Владіміров неодноразово виголошував пропагандистські заяви
Українська книгарня продає книжки підсанкційного священника РПЦ
24 сiчня, 16:53
Екіпаж «Білий янгол» вивіз 100 відсотків дітей з Вугледару
З Вугледару вивезли останню дитину
Вчора, 20:04
Священик купив фейковий документ за 7 тис. грн
Батюшка УПЦ МП отримав вирок за підробні водійські права
11 лютого, 21:45
Ще з 2020 року тривав суд за позовом від Нацузею історії України про знесення самочинного об’єкта
Суд зобов’язав демонтувати «храм-кіоск» УПЦ МП біля Десятинної церкви
Сьогодні, 14:59

Соціум

Архімандрит УПЦ МП втік до Москви та править там служби (фото)
Архімандрит УПЦ МП втік до Москви та править там служби (фото)
США перехопили чотири російських військових літаки поблизу Аляски
США перехопили чотири російських військових літаки поблизу Аляски
У Росії з'явився пам'ятник генералу, який стоїть у перегної: українці регочуть
У Росії з'явився пам'ятник генералу, який стоїть у перегної: українці регочуть
У Росії сталися два землетруси за добу
У Росії сталися два землетруси за добу
Ще одна країна змінила правила проживання для українських біженців
Ще одна країна змінила правила проживання для українських біженців
Під Москвою масштабна пожежа біля заводу з виробництва «Іскандерів» (відео)
Під Москвою масштабна пожежа біля заводу з виробництва «Іскандерів» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
15K
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
«Білий квиток» не є підставою для звільнення від мобілізації – роз’яснення експертів
12K
Захисники знищили російський «Солнцепьок»: феєричне відео
12K
ЗСУ перетворили «винищувач Пригожина» на брухт (відео)
11K
З Вугледару вивезли останню дитину

Новини

В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Сьогодні, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Сьогодні, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Вчора, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Вчора, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту