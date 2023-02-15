Архімандрит УПЦ МП втік до Москви та править там служби (фото)
Раніше архімандрит Яків (Шумов) був настоятелем Свято-Благовіщенського собору в Коростишеві
Вчора, 14 лютого, на службі в Донському монастирі в Москві помітили колишнього архімандрита Іакова (Шумова). Він стояв поміж московських попів та правив службу – при тому, що ще в грудні 2022 Шумов був настоятелем собору в українському Коростишеві. Про це повідомила журналістка Соня Кошкіна в своєму Фейсбуці.
Зазначається, що Шумов був служителем Московського патріархату. Він також мав російських паспорт, хоча багато років жив в Україні.
Нагадаємо, що в січні СБУ затримала попа Московської церкви, який вказував окупантам, кого із священників ПЦУ треба вбити.
До слова, нещодавно представники УПЦ МП винесли унітаз та ванну з будинку, що належить ПЦУ.
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