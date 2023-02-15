Архімандрит УПЦ МП втік до Москви та править там служби (фото)

Раніше архімандрит Яків (Шумов) був настоятелем Свято-Благовіщенського собору в Коростишеві

Вчора, 14 лютого, на службі в Донському монастирі в Москві помітили колишнього архімандрита Іакова (Шумова). Він стояв поміж московських попів та правив службу – при тому, що ще в грудні 2022 Шумов був настоятелем собору в українському Коростишеві. Про це повідомила журналістка Соня Кошкіна в своєму Фейсбуці.

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Архімандрит Яков-Шумов (виділений стрілочкою) на церковній службі в московському монастирі

Зазначається, що Шумов був служителем Московського патріархату. Він також мав російських паспорт, хоча багато років жив в Україні.

Нагадаємо, що в січні СБУ затримала попа Московської церкви, який вказував окупантам, кого із священників ПЦУ треба вбити.

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До слова, нещодавно представники УПЦ МП винесли унітаз та ванну з будинку, що належить ПЦУ.