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Атака на авіаційний завод у Воронезькій області: розвідка повідомила про наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на авіаційний завод у Воронезькій області: розвідка повідомила про наслідки
Безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства

 Унаслідок атаки безпілотників по авіаційному заводу №711 у Воронезькій області РФ, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі «Радіо.Свобода».

«Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт – також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства»,– сказав Юсов.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Воронезькій області РФ вночі 9 квітня два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр, є пошкодження, постраждалих немає.

За словами жителів Борисоглібська, атака на місто сталася близько 4 ранку.

У російському ж міноборони прозвітували, що засобами ППО нібито збили чотири безпілотники: два у Білгородській області РФ і два – у Воронезькій. Про влучання в авіазавод змовчали.

Теги: завод безпілотник

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