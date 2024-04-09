Атака на авіаційний завод у Воронезькій області: розвідка повідомила про наслідки

За попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства

Унаслідок атаки безпілотників по авіаційному заводу №711 у Воронезькій області РФ, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі «Радіо.Свобода».

«Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт – також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства»,– сказав Юсов.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Воронезькій області РФ вночі 9 квітня два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр, є пошкодження, постраждалих немає.

За словами жителів Борисоглібська, атака на місто сталася близько 4 ранку.

У російському ж міноборони прозвітували, що засобами ППО нібито збили чотири безпілотники: два у Білгородській області РФ і два – у Воронезькій. Про влучання в авіазавод змовчали.