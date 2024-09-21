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Новий військовий пакет від США: Reuters дізналося, що до нього увійде

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Новий військовий пакет від США: Reuters дізналося, що до нього увійде
Очікується, що пакет озброєнь буде значно більшим, ніж попердні
фото з відкритих джерел

Очікується, що його оголосять вже наступного тижня

Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 375$ млн.  Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб.

Очікується, що пакет включатиме

  • Патрульні катери
  • Додаткові боєприпаси для HIMARS
  • Артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм
  • Західні частини та іншу зброю.

Reuters зазначає, що з початку травня 2024 року США не направляли пакет допомоги Україні на суму більш ніж 275$ млн. Зокрема, після того, як ЗСУ розпочали операцію в Курській області, Америка відправила два пакети по 125$ млн кожний.

Остаточний зміст і розмір пакета можуть змінитися перед підписанням президентом США Джо Байденом, яке очікується наступного тижня. Це буде найбільший пакет допомоги від США з початку травня 2024 року. 

Наразі у США залишилося 5,5$ млрд  у рамках президентських повноважень на скорочення озброєнь для України, термін дії яких спливає цього місяця. Проукраїнські лідери Конгресу США та адміністрація Байдена працюють над угодою, щоб продовжити дію цих повноважень на рік.

Нагадаємо, США наступного тижня оголосять пакет військової допомоги Україні.

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Теги: боєприпаси США Джозеф Байден

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