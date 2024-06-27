РФ створює «тіньовий флот» для експорту ще одного продукту – Bloomberg

Газ є ключем до планів Кремля щодо збільшення експорту, поповнення державної скарбниці та фінансування його військової машини

Є кілька ознак, що вказують на зусилля Росії щодо створення тіньового флоту для зрідженого природного газу

Через західні санкції Російська Федерація накопичила «тіньовий флот» для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зокрема, є підозри, що Москва почала робити аналогічні дії щодо скрапленого природного газу, пише Bloomberg.

Як зазначає агентство, газ є ключем до планів Кремля щодо збільшення експорту, поповнення державної скарбниці та фінансування його військової машини, але для цього потрібна велика частка світового ринку скрапленого природного газу, тепер коли колись прибуткову європейську трубопровідну торгівлю практично припинено.

На сьогодні планам розширення перешкоджають санкції США, які не дозволяють іноземним компаніям входити до Арктики та припиняють постачання спеціалізованих криголамів, які життєво необхідні для досягнення арктичних об'єктів. Нові європейські обмеження, що вводяться наступного року і обмежують доступ до портів, ще більше ускладнюють нинішній ланцюжок поставок.

За даними Equasis, глобальної бази даних судноплавства, за останні три місяці право власності, як мінімум, на вісім суден було передано маловідомим компаніям у Дубаї. Чотири судна мають льодовий клас і вже отримали дозвіл Москви на прохід через російські арктичні води цього літа.

Деталі напрочуд схожі на маневри зі створення «тіньового нафтового флоту», включаючи використання непрозорих компаній і кораблів, настільки старих, що у звичайних умовах вони вже були б виведені з експлуатації.

У згуртованій галузі зрідженого природного газу, яка в кілька разів менша за нафтовий ринок, зовсім незвичайно, щоб незнайома компанія закуповувала спеціалізовані судна, вартість яких може становити сотні мільйонів доларів. Страховики як мінімум трьох танкерів також вказані як «невідомі» у базі даних Міжнародної морської організації – ще одна характеристика кораблів тіньового флоту.

«Є кілька ознак, що вказують на зусилля Росії щодо створення «тіньового флоту» для зрідженого природного газу. Купівля старих перевізників, передача суден льодового класу дубайському підприємству та рекордна кількість дозволів на Північний морський шлях вказують на те, що частини «пазла тіньового флоту стають на свої місця», – сказав засновник Арктичного інституту, аналітичного центру у Вашингтоні, округ Колумбія Мальте Хумперт.

Asya Energy – одне із суден. У червні, коли бойовики-хусити посилили свої атаки на комерційні судна в Червоному морі, воно пройшло на північ водним шляхом неушкодженим – ставши першим газовозом, що перетнув гарячу точку з січня. 22-річне судно Asya Energy, що плаває під прапором Палау, отримало свою нинішню назву в травні і, за даними Equasis, знаходиться під управлінням Nur Global Shipping, компанії, невідомої в галузі та діючої в зоні вільної торгівлі ОАЕ, яку чиновники критикували за відсутність прозорості. Він не має відомого страховика.

Зараз Asya Energy прямує до Середземного моря. Зважаючи на все, газовоз був порожнім і не вказував жодного конкретного пункту призначення.

Nur, яка, згідно з її веб-сайтом, увійшла в енергетичний сектор у 2022 році, з квітня управляє трьома іншими перевізниками зрідженого природного газу – Pioneer, New Energy та Mulan.

За даними Equasis, чотири недавно побудовані судна льодового класу були окремо передані у власність компанії White Fox Ship Management, що також базується в Дубаї. Росія нещодавно схвалила судна – North Air, North Mountain, North Sky та North Way – для плавання в Арктиці цього літнього сезону.

За даними порту, компанія North Way зараз прибуває на термінал Зебрюгге в Бельгії для прийому партії російського газу. За словами чиновника в будівлі, де зареєстрована компанія, White Fox не має офіційного офісу.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії стверджує, що країни «Великої сімки» (G7) прагнуть повернути під свою юрисдикцію послуги з транспортування нафти, які Росія реалізує за допомогою «тіньового флоту» із сотень танкерів. Обмеження цін на енергоносій спричинило появу великого флоту, яким керують загадкові фірми. Ймовірно, у другому кварталі цього року заходи щодо «тіньового флоту» Путіна будуть ще більше посилені, що максимально вплине на здатність Росії обходити обмеження і ймовірно покладе край таким перевезенням.

Як повідомлялося, Україна пошкодила понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз Російської Федерації.

До слова, Польща сприятиме країнам-союзникам у Балтійському морі виявленню кораблів «тіньового флоту» Російської Федерації, які нелегально транспортують нафту.