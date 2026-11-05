Ердоган заявив про намір провести переговори з Путіним щодо України

Президент Туреччини хоче обговорити з російською стороною можливості завершення війни після зустрічі із Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір провести переговори з російським лідером Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Про свої плани Ердоган розповів журналістам на борту літака під час повернення з Південної Кореї 5 листопада.

Турецький президент зазначив, що після переговорів із Володимиром Зеленським має намір обговорити перспективи мирного врегулювання з російською стороною.

«Як Туреччина, ми робимо все можливе, щоб прокласти шлях до миру між Росією та Україною, і продовжуватимемо це робити. Після нашої зустрічі з президентом Зеленським ми хочемо обговорити російську сторону питання під час зустрічі з президентом Путіним», – заявив Ердоган.

За словами турецького лідера, міністр закордонних справ та інші посадовці Туреччини підтримують контакти з представниками України та Росії, щоб з'ясувати можливість організації нової зустрічі між сторонами на турецькій території.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що конкретних домовленостей щодо розмови Путіна з Ердоганом наразі немає. За його словами, за необхідності контакт можуть організувати в короткі терміни.

Нагадаємо, 31 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Ердоганом у Стамбулі. Лідери обговорили можливість проведення переговорів за участю України, Росії та США, а також використання Туреччини як майданчика для дипломатичних контактів.

Крім того, раніше «Главком» повідомляв, що Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Туреччині. Президент України наголосив, що переговори на рівні лідерів необхідні для обговорення припинення вогню, гарантій безпеки та територіальних питань.