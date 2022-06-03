Білорусь продовжила свої військові навчання на кордоні

Навчання продовжено до 11 червня

Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 11 червня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, передає «Біларускі Гаюн».

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

Борисовський (227-й) до 11.06;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 11.06;

Гозький (під Гродно) до 10.06;

Брестський до 11.06;

Ріпище (Осиповичі) до 10.06;

Мар'їна Гірка до 11.06;

Лосвідо (під Вітебськом) до 11.06;

Неман (під Березівкою) до 10.06;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 10.06;

Чепелево (під Слонімом) до 10.06;

Доманово (під Івацевичами) до 10.06;

Стрільбище під Старими Дорогами до 10.06;

Заслонове (під Лепелем) до 11.06.

Раніше повідомлялося, що військова техніка Білорусі підійшла впритул до кордону з Волинською областю.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що у Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат.

Більшість техніки, яка находилася в Хойниках з 7 травня, завантажена на ешелон. Раніше її використовували для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області. Інша ж, менша частина також використовувалася для посилення кордону з Польщею, а тепер її перевозять у напрямку Бреста.

Додамо, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.

Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.

Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

Також Білорусь підсилює свої війська біля українського кордону маневровими групами.



