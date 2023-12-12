Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польська поліція прибула на заблокований пункт пропуску на Ягодин

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Польська поліція прибула на заблокований пункт пропуску на Ягодин
Поліція приїхала на місце подій, аби перешкодити блокуванню кордону
фото: скріншот з відео

Польські перевізники знову заблокували пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ»

У ніч на вівторок до пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» прибула польська поліція, щоб розблокувати дорогу. Про це розповів лідер польських протестувальників Рафал Меклер.

Ближче до опівночі польська поліція почала «розбиратися» з місцевими протестувальниками, які перекрили раніше розблокований шлях на Ягодин.

Правоохоронці виставили щити у відповідь на намагання мітингувальників заблокувати шлях.

Як повідомлялося раніше, польські перевізники знову заблокували пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ», рух яким було відновлено вдень 11 грудня.

За словами Меклера, на дорозі з польського боку стоїть нібито поламана вантажівка з причепом.

Лідер протестувальників анонсував «довгу ніч», стверджуючи, що до Дорогуська прибувають нові прихильники блокади.

Нагадаємо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребене».

Як повідомлялося, 11 грудня Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що рух транспорту на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновлено.

Читайте також: Блокада кордону. Як це оцінюють у Польщі і до чого готуватися українському бізнесу
Теги: поліція Польща кордон страйк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крадіжки вчиняли під час руху вантажівок у нічний час
На Кіровоградщини ділки обкрадали вантажівки з майном для армії під час руху (фото)
4 грудня, 16:27
Уночі сили ППО працювали у кількох областях України
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
30 листопада, 06:56
Швидкість просування черги залежить від домовленостей з польськими протестувальниками
Блокада на польському кордоні. Український далекобійник розповів, кого пропускають без черги
28 листопада, 17:02
Кордон потрібно розблокувати якомога скоріше
Ситуація на кордоні. У чому причина повної бездіяльності польської влади?
28 листопада, 16:19
Цілодобовий страйк має початися із 27 листопада
Польські страйкарі погрожують цілодобово блокувати пункти пропуску «Медика-Шегині»
27 листопада, 11:49
Учасники акції, яка проводиться на території Польщі, пропускають по кілька вантажівок на годину як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд
Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордоні
20 листопада, 10:11
У черзі на кордоні тисячі вантажівок
Польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарні та небезпечні вантажі
20 листопада, 06:55
Акція протесту на польському кордоні може тривати до 3 грудня 2023 року
Польські перевізники готуються заблокувати ще один пункт пропуску
17 листопада, 13:15
У одного з ухилянтів в підробленому документі причиною для зняття з обліку значилася «вагітність»
Як ухилянти намагаються втекти з України: п'ять головних схем
15 листопада, 10:19

Соціум

Польська поліція прибула на заблокований пункт пропуску на Ягодин
Польська поліція прибула на заблокований пункт пропуску на Ягодин
Словаччина блокує кордон із Україною: скільки вантажівок стоїть у черзі
Словаччина блокує кордон із Україною: скільки вантажівок стоїть у черзі
У російському Хабаровську діти отримали грамоти з тризубом (фото)
У російському Хабаровську діти отримали грамоти з тризубом (фото)
Латвійська компанія постачала електронні компоненти військового призначення для РФ
Латвійська компанія постачала електронні компоненти військового призначення для РФ
У РФ трапилася надзвичайна подія з літаком, який перевозив радіоактивний вантаж
У РФ трапилася надзвичайна подія з літаком, який перевозив радіоактивний вантаж
Куди цьогоріч тікали на зимівлю росіяни: перелік країн
Куди цьогоріч тікали на зимівлю росіяни: перелік країн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Ще дві станції метро в Києві почало затоплювати: що кажуть фахівці (відео)
37K
На фронті загинув актор Андрій Павленко
30K
Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців
16K
Ексдиректор заводу «Укроборонпрому», викритий на «схематозі», «косить» від фронту
15K
Міносвіти назвало категорії студентів, яких ймовірно відправлятимуть у військо
15K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку

Новини

Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 04:43
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ціни на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть: рішення НКРЕКП
Вчора, 14:20
Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла
Вчора, 07:50
Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня
Вчора, 06:30
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 05:04

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua