Польська поліція прибула на заблокований пункт пропуску на Ягодин

Польські перевізники знову заблокували пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ»

У ніч на вівторок до пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» прибула польська поліція, щоб розблокувати дорогу. Про це розповів лідер польських протестувальників Рафал Меклер.

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Ближче до опівночі польська поліція почала «розбиратися» з місцевими протестувальниками, які перекрили раніше розблокований шлях на Ягодин.

Policja przeprowadza drogą pod zakaz 5t.

Przewoźnicy chcieli zablokować przejazd, na co policja ustawiła kordon z tarcz.

Polska 2023 pic.twitter.com/v9hnHaoua9 Будь ласка, читайте текст після реклами December 11, 2023

Правоохоронці виставили щити у відповідь на намагання мітингувальників заблокувати шлях.

Як повідомлялося раніше, польські перевізники знову заблокували пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ», рух яким було відновлено вдень 11 грудня.

За словами Меклера, на дорозі з польського боку стоїть нібито поламана вантажівка з причепом.

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Лідер протестувальників анонсував «довгу ніч», стверджуючи, що до Дорогуська прибувають нові прихильники блокади.

Нагадаємо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребене».

Як повідомлялося, 11 грудня Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що рух транспорту на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновлено.