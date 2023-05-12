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Білорусь заявила про напад на прикордонників: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Білорусь заявила про напад на прикордонників: деталі
Псля нападу водій спробував втекти, але його затримали
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Напад на прикордонників нібито намагався вчинити водій великовантажного автомобіля із застосуванням вибухівки

У міністерстві оборони Білорусі заявили про спробу «нападу» на військових, які охороняють держкордон. Це нібито скоїв водій вантажівки із застосуванням вибухівки. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Білорусі.

Інцидент на кордоні стався ввечері 11 травня на ділянці автодороги М-5. Водій великовантажного автомобіля нібито здійснив спробу нападу із застосуванням вибухового пристрою на групу військовослужбовців, які беруть участь у посиленні ділянок кордону.

«Після нападу водій спробував втекти. Діями, здійсненими військовослужбовцями, автомобіль було блоковано, а 51-річного водія затримано та передано співробітникам правоохоронних органів. Ніхто із військовослужбовців не постраждав. У діях водія вбачаються ознаки екстремізму», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що після нападу водій спробував втекти, але його нібито затримали. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, що Білорусь на кордоні з Україною масово встановлює сирени повітряної тривоги. Сирени планують встановитити в 52 населених пунктах на будівлях сільських рад, дитсадків, шкіл та колгоспів. Згідно із закупівлею, найбільшу кількість систем оповіщення планується розмістити в Гомельському, Добруському, Брагінському, Лоєвському, Наровлянському та Єльському районах. Саме ці райони на початку 2022 року стали плацдармом для нападу російських військ на Україну.

До слова, білоруські прикордонники зганьбилися, коли спробували відкрити вогонь по українському дрону, що моніторив лінію державного кордону України. Білоруси так і не змогли попасти в БПЛА в жодному положенні: ні стоячи, ні лежачи.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі чоловік опинився під арештом за виконання гімну України в караоке. Свою провину чоловік не визнав і пояснив, що виконав гімн всупереч проханню росіянина, який просив його не співати українських пісень.

Теги: прикордонники Білорусь напад

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