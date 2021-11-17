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    Білорусь звинуватили у кібератаці та зламі поштових скриньок польських урядовців

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    Внаслідок зламу поштових скриньок хакери могли отримати доступ до польської урядової інформації - Білорусь звинуватили у кібератаці та зламі поштових скриньок польських урядовців
    Внаслідок зламу поштових скриньок хакери могли отримати доступ до польської урядової інформації
    фото з відкритих джерел

    Атака відбулася влітку напередодні зростання напруги на кордоні між державами

    Масштабний злам польських поштових скриньок, у тому числі урядових, було здійснено протягом червня поточного року з території Білорусії. Про це в ефірі польського телебачення заявив речник уряду Польщі Петро Мюллер, передають ЗМІ країни.

    «Є підтвердження міжнародних аналітиків, великий рапорт про те, що кібернетична атака, яка серед іншого стосувалася злому десятків поштових скриньок, у тому числі скриньки міністра (керівника канцелярії глави уряду Польщі Міхала – «Главком») Дворчика, була здійснена з Білорусії», – наголосив посадовець.

    Нагадаємо, на білорусько-польському кордоні триває міграційна криза. З білоруського боку намагаються потрапити на територію Євросоюзу тисячі мігрантів, здебільшого, з держав Близького Сходу.

    У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

    Раніше мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

    16 листопада у відповідь на чергову спробу штурму мігрантами, польські силові структури використали проти них водомети, а також сльозогінний газ та світлошумові гранати.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща кібератака мігранти
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    Білорусь звинуватили у кібератаці та зламі поштових скриньок польських урядовців