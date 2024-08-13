Підготовки до «бойового застосування». Лукашенко відправив солдатів до Росії
Білоруські ракетники та артилеристи відправились на полігон Російської Федерації
Білорусь відправляє своїх ракетників і артилеристів у Росію для «відпрацювання питань бойового застосування». Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.
«Розрахунки підрозділів ракетних військ і артилерії збройних сил Республіки Білорусь відбувають на полігон Російської Федерації для відпрацювання питань бойового застосування», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час польового виходу з підрозділами буде проведено контрольне заняття з управління ракетними ударами з бойовими пусками з ракетних комплексів і реактивних систем залпового вогню, що перебувають на озброєнні збройних сил Республіки Білорусь.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України.
Як повідомлялося, поряд з українським кордоном прикордонники не фіксують переміщення білоруської техніки чи особового складу.
До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.
Також Олександр Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.
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