Підготовки до «бойового застосування». Лукашенко відправив солдатів до Росії

Білоруські ракетники та артилеристи відправились на полігон Російської Федерації

Білорусь відправляє своїх ракетників і артилеристів у Росію для «відпрацювання питань бойового застосування». Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

«Розрахунки підрозділів ракетних військ і артилерії збройних сил Республіки Білорусь відбувають на полігон Російської Федерації для відпрацювання питань бойового застосування», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час польового виходу з підрозділами буде проведено контрольне заняття з управління ракетними ударами з бойовими пусками з ракетних комплексів і реактивних систем залпового вогню, що перебувають на озброєнні збройних сил Республіки Білорусь.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України.

Як повідомлялося, поряд з українським кордоном прикордонники не фіксують переміщення білоруської техніки чи особового складу.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

Також Олександр Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.