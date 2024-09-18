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Бізнесмени влаштували стрілянину біля Кремля (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Бізнесмени влаштували стрілянину біля Кремля (відео)
Стрілянина в бізнес-центрі «Романов двор»
скріншот відео з телеграм-каналу Shot

У ході конфлікту затримано близько 10 людей

У центрі Москви біля офісу маркетплейсу Wildberries в бізнес-центрі «Романов двор», який розташовується поруч із Кремлем, сталася стрілянина, пов′язана з бізнес-суперечкою його співвласників. Унаслідок інциденту, попередньо, одна людина загинула, ще дві – отримали поранення. Про це повідомили російські ЗМІ.

Пресслужба маркетплейсу в коменатрі російським пропагандистам rbc.ru розповіла, що чоловік засновниці Wildberries Тетяни Бакальчук Владислав разом із охороною спробував потрапити до офісу компанії. Після того, як чоловіків туди не впустили, почалася стрілянина.

У Wildberries назвали це «спробою незаконного проникнення».

«Правоохоронними органами вжито необхідних заходів, ситуація стабільна», – заявили в компанії.

Владислав Бакальчук заявив, що в офісі мав пройти новий раунд переговорів щодо фінансування будівництва нових складів компанії. «Я приїхав до офісу компанії зі своїми колегами, проте вже на вході був атакований службою охорони та невідомими мені людьми, які спровокували збройний конфлікт. У якийся момент у ході конфлікту пролунали постріли, поранений один із моїх колег», – розповів Бакальчук.

Однак Тетяна Бакальчук заявила, що це була спроба захопити офіси Wildberries, а про переговори ніхто не домовлявся. Вона назвала це «рейдерським захопленням».

За даними пропагандистів «Риа Новости», затримано близько 10 людей.

Як попередньо стверджує tass.ru, одна людина в ході стрілянини загинула, ще двоє – поранені. Серед постраждалих є поліцейські.

Відомо, що в липні Wildberries та оператор зовнішньої реклами Russ зареєстрували спільне підприємство ТОВ «РВБ». Його засновниками стали ТОВ «Вайлдберріз» з 65% нової юрособи і ТОВ «Стінн» (власник «Русс Аутдор») з 35%. Владислав Бакальчук, який володіє 1% ТОВ «Вайлдберріз», виступив проти об'єднання. Він стверджує, що Тетяна Бакальчук потрапила «під вплив братів Мірзоян» (бенефіціари Russ). Він поскаржився на ситуацію голові Чечні Рамзану Кадирову. Той пообіцяв допомогти «повернути її в сім'ю», а угоду Wildberries і Russ назвав рейдерським захопленням. Тетяна Бакальчук у відповідь заявила, що йдеться «не про захоплення, а про розлучення». 30 липня вона подала заяву про розлучення до суду.

Теги: росія стрілянина бізнесмен конфлікт

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