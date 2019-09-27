Bloomberg: Трамп назвав журналістів тваринами і покидьками



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Президент США Дональд Трамп вкотре обізвав представників ЗМІ

Трамп розкритикував пресу, яка приділила історії з президент України велику увагу

Президент США Дональд Трамп на тлі скандалу із Володимиром Зеленським назвав журналістів покидьками і тваринами.

Про це Трамп заявив на закритій зустрічі з дипломатами, пише Bloomberg.

«Ми на війні. Ці люди (які влаштовують витоки інформації - ред.) - хворі», - сказав глава Білого дому.

Трамп наголосив, що хоче знати, хто стоїть за зливом інформації про нібито його тиск на Зеленського із вимогою «дати хід» справі проти сина Джо Байдена, його ймовірного конкурента на виборах.

Також Трамп розкритикував пресу, яка приділила цій історії велику увагу.

«Ви знаєте цих тварин у пресі. Вони ж тварини, одні з найгірших людських створінь, яких ви зустрічали. Вони покидьки, багато з них - покидьки», - цитує Трампа Bloomberg.

Напередодні Трамп назвав слова Зеленського найкращим свідченням своєї невинності.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

Нагадаємо, один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

До слова, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.