Болгарія закриває кордони для українців

Серед країн ЄС Болгарія має найнижчі показники вакцинації та найвищі за смертністю від коронавірусу

Болгарія віднесла Україну до списку країн «червоної зони», де є високий рівень зараження коронавірусом. Відповідну інформацію оприлюднило посольство України в Болгарії.

«Із 30 жовтня 2021 року на територію країни допускатимуться особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії і члени їхніх сімей», – заявили в посольстві.

Вищезазначені особи допускаються на територію Болгарії після пред’явлення дійсного цифрового covid-сертифіката ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби або аналогічного документа, одночасно з негативним результатом ПЦР-тесту на Covid-19, який зроблений за 72 години до в’їзду.

Діти віком від 12 до 18 років, які в’їжджають на територію Болгарії з країни, внесеної в червону зону, мають пред'явити негативний результат ПЦР-тесту на Covid-19, який зроблений за 72 години до в’їзду в країну та сертифікований дійсним цифровим covid-сертифікатом ЄС про тестування на Covid-19 або аналогічним документом, що містить ті самі дані.

У разі ненадання такого документа вищезгадані особи мають перебувати на 10-денному карантині. Дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання документів щодо Covid-19.

26 жовтня Болгарія, яка має найнижчий рівень вакцинації серед країн ЄС, повідомила про рекордну кількість добових смертей і зараження коронавірусом. Отже, тоді за добу у Болгарії 243 людини померли від вірусу. Загалом у Болгарії пандемія забрала життя 23 316 осіб. Зіткнувшись зі зростанням кількості інфекцій, Болгарія ввела обов’язкові ковідні паспорти для більшості закритих громадських місць. Наразі тільки 24% дорослих вакциновані в Болгарії.

Тим часом ЄС залишив Україну у «зеленому» списку ще на два тижні.

26 жовтня ми повідомляли, що навіть у разі виключення нашої держави з «зеленого списку» ЄС, українці мають шанс й надалі подорожувати до країн Євросоюзу. Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб кордони не закривалися для наших мандрівників.

Відзначимо, що Данія запровадила нові правила в’їзду з України.

Напередодні було оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям. Нагадаємо, що США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

Варто знати, що в Україні незабаром запустять тестові версії covid-сертифікатів у «Дії». Йдеться про документи, які засвідчують одужання від коронавірусу або результат негативного ПЛР-тесту.

Також важливо знати, як отримати covid-сертифікат про перше щеплення: роз’яснення «Дії».



