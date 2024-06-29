Захід досі не готовий масово виготовляти зброю. Чому так сталося

Відсутність перспективи у значних поставках важкого озброєння для боїв на суходолі зараз уже явно визначає позицію України щодо переговорів з Росією

У Парижі з 17 по 21 червня йшла оборонна виставка Eurosatory, котра вважається «законодавцем мод» у сфері збройних технологій і якщо узагальнити все там показане, то виходить такий висновок – Захід і зараз не готовий масово виготовляти техніку та озброєння, в тому числі для зміцнення ЗСУ у війні проти росіян.

На характеристику того так і напросилась фраза – «сон розуму породив танк Маус».

Здавалось би, що нічого принципово нового тут не видно.

Але ж нюанс в тому, що і західні аналітики встигли усвоїти, що сучасна війна вимагає саме масовості виробництва зброї. І наприклад генерали в армії Франції публічно заявляли бажання, що треба не просто побільше танків «Леклерк», при чому нового виробництва, але й можливо взагалі повернутись до чогось на кшалт AMX-13 (це був такий легендарний легкий танк, можна сказати – «автомат Калашнікова» в світі західної бронетехніки).

Тут доволі складно оцінити, що в цій ситуації первинніше – яйце чи курка, тобто чи відсутність політичної волі, чи реально втрата спроможностей в країнах Заходу робити багато озброєння, щоб це задовольняло й наші потреби у досягненні паритету з росіянами. Але навряд чи нам від того легше.

Бо, наприклад, відсутність перспективи у значних поставках важкого озброєння для боїв на суходолі зараз уже явно визначає позицію України щодо переговорів з Росією.

Відсутність цієї самої перспективи ускладнює всім нам перспективи на полі бою надто у випадку, якщо РФ використає північнокорейські «штики» замість проведення мобілізації у себе.

(Так, я історію про відправку саме північнокорейських «інженерних військ» вважаю трохи дивною, бо даруйте, але в росіян і так є кому будувати багато фортифікацій. А от жива сила на штурми росіянам завжди треба, та й побільше).

Американський політикум між собою може скільки завгодно сперечатись, так а куди таки пішли ті десятки мільярдів доларів, зокрема по програмам стимулювання американського ВПК, якщо в підсумку нам це все рівно не дало відчутного приросту по кількості наявного озброєння в Силах оборони України.

На цьому тлі заявлений у західних ЗМІ план, котрий радники начебто подали Трампу по війні РФ проти Україні, ну там де про «Україні погрожувати скороченням поставок зброї, а Росії – погрожувати нарощенням поставок нам» – це насправді може бути дуже позитивною штукою в цих всіх умовах.

Бо покладена Трампу пропозиція в такому форматі по суті означатиме, як створити «кузькіну мать» та вигідні можливості для нас по суті з нічого.