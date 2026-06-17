Фінляндія дозволила розміщення ядерної зброї на своїй території

Після вступу до НАТО Гельсінкі скасували багаторічні обмеження, які забороняли ввезення та розміщення ядерної зброї

Парламент Фінляндії підтримав законопроєкт, який скасовує заборону на ядерну зброю на території країни. Рішення стало одним із найрезонансніших кроків Гельсінкі у сфері безпеки після вступу до НАТО та відбулося на тлі зростання напруженості у відносинах із Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Фінляндія адаптує оборонне законодавство до стандартів НАТО

За відповідний закон проголосували 125 депутатів фінського парламенту. Проти виступив 61 парламентар. Документ дозволяє імпорт ядерної зброї, її транспортування та постачання територією країни. Також закон відкриває можливість для володіння ядерною зброєю в межах оборонних потреб держави.

Зміни стали частиною адаптації фінського законодавства до стандартів НАТО після вступу країни до Альянсу у 2023 році.

Уряд Фінляндії пояснив своє рішення необхідністю посилення стримування в умовах погіршення безпекової ситуації в Європі.

«Цією пропозицією ми зміцнюємо оборону Фінляндії та забезпечуємо повне використання ядерних засобів стримування НАТО для захисту Фінляндії», – заявив міністр оборони Антті Хакканен.

Водночас фінська влада наголошує, що наразі не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території. У Гельсінкі підкреслюють, що зміни насамперед створюють правову основу для взаємодії з ядерною інфраструктурою Альянсу.

Голосуванню передували тривалі політичні дискусії. Частина опозиційних сил критикувала уряд за поспішність і заявляла про відсутність широкого суспільного та політичного консенсусу щодо такого важливого рішення.

Втім прихильники законопроєкту наголошували, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпекова ситуація в регіоні кардинально змінилася, а тому Фінляндія повинна мати всі доступні інструменти захисту.

Європа переглядає підходи до ядерного стримування

Рішення парламенту ухвалене на тлі активних дискусій у Європі щодо майбутнього ядерного стримування. Країни континенту дедалі частіше обговорюють необхідність посилення оборонних можливостей через війну Росії проти України, а також невизначеність щодо довгострокових гарантій безпеки.

Окремо в європейських столицях тривають обговорення можливого розширення ядерного стримування за участю Франції, яка залишається єдиною державою Європейського Союзу з власним ядерним арсеналом.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що США розглядають можливість розширення розміщення своїх ядерних ресурсів у Європі. За даними журналістів, найбільшу зацікавленість у такому кроці проявляють Польща та країни Балтії, які прагнуть посилити безпекові гарантії на тлі російської загрози. Як зазначалося, Вашингтон вивчає варіанти посилення ядерного стримування НАТО на східному фланзі Альянсу, водночас компенсуючи можливе скорочення американської військової присутності в Європі.