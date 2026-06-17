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Країни G7 схвалили новий формат військової підтримки України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Країни G7 схвалили новий формат військової підтримки України
Захід погодив розширення виробництва сучасної зброї в Україні
фото: Getty images

Йдеться не лише про постачання озброєнь: Київ може отримати доступ до виробництва західних ракет і систем ППО

Лідери країн «Групи семи» погодили новий формат військової підтримки України, який передбачає не лише постачання озброєнь, а й передачу ліцензій на їх виробництво. Завдяки цьому українські підприємства можуть отримати можливість випускати сучасні системи протиповітряної оборони та далекобійну зброю за західними технологіями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву лідерів G7.

За інформацією дипломатичного джерела на полях саміту, Сполучені Штати та європейські члени «Групи семи» планують організувати виробництво озброєння на території України за ліцензіями західних компаній.

Йдеться не лише про системи протиповітряної оборони. Україна також може отримати можливість виробляти засоби далекого ураження цілей, зокрема ракети великої дальності.

У спільній заяві лідери G7 підтвердили намір збільшити постачання Україні систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів, далекобійних засобів ураження та іншого озброєння, необхідного для захисту від російської агресії.

Окремим пунктом країни «Групи семи» заявили про готовність надати Україні ліцензії, які дозволять розширити власне військове виробництво.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що американські компанії можуть передавати відповідні ліцензії європейським виробникам. Надалі до такого виробничого ланцюга зможуть долучатися й українські підприємства.

За словами Мерца, нинішніх обсягів виробництва озброєнь уже недостатньо для забезпечення потреб безпеки, тому механізм ліцензування має прискорити випуск необхідної військової продукції.

Очікується, що такий підхід дозволить скоротити строки виробництва, зменшити залежність від імпорту окремих видів озброєнь та посилити спроможності українського оборонно-промислового комплексу.

Раніше стало відомо, що лідери країн «Групи семи» під час саміту досягли домовленості щодо посилення санкційного тиску на Росію. Основний акцент планують зробити на нафтовому та газовому секторах, які залишаються головними джерелами надходжень до російського бюджету.

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Теги: саміт Україна військова допомога

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