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Журналісти поставили Трампу незручне запитання про Путіна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Журналісти поставили Трампу незручне запитання про Путіна
Трамп пояснив, чому не хоче говорити про відповідальність Путіна
скріншот з відео

Президент США відмовився прямо відповідати, чи вважає російського диктатора головним винуватцем війни проти України

Президент США Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання про відповідальність російського диктатора Володимира Путіна за повномасштабну війну проти України. Під час спілкування з журналістами американський лідер пояснив свою позицію бажанням зберегти можливість для дипломатичного врегулювання конфлікту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Трампа під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Індії.

Під час розмови представники медіа запитали президента США, чи вважає він, що саме Володимир Путін несе найбільшу відповідальність за початок війни проти України.

Однак Трамп відмовився давати пряму оцінку діям російського президента. «Я не хочу це коментувати, бо намагаюся домогтися врегулювання конфлікту. Це не полегшує завдання», – відповів глава Білого дому.

За словами американського президента, його головним завданням залишається припинення бойових дій та пошук дипломатичного рішення, яке дозволило б завершити війну.

Трамп також розповів про свої контакти з керівництвом України та Росії. Він підтвердив, що мав розмови як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з Володимиром Путіним.

Водночас президент США визнав, що процес врегулювання виявився складнішим, ніж він очікував раніше. «Я закінчив вісім воєн і, чесно кажучи з вами, думав, що ця буде однією з найлегших, проте вони не надто люблять один одного, і це робить усе набагато складнішим. Але я мав дві хороші розмови з президентом Зеленським і з президентом Путіним», – заявив Трамп.

Американський лідер не уточнив, коли саме відбулися ці контакти та які конкретні питання обговорювалися під час переговорів.

Нагадаємо, раніше під час саміту «Групи семи» у французькому Евіан-ле-Бен Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нині перебуває у значно слабшій позиції щодо війни проти України, ніж раніше. Президент США також неодноразово наголошував на необхідності якнайшвидшого пошуку дипломатичних шляхів припинення бойових дій.

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Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

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