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Трамп звинуватив принца Гаррі у зраді та натякнув на депортацію зі Штатів – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Трамп звинуватив принца Гаррі у зраді та натякнув на депортацію зі Штатів – ЗМІ
Експрезидент сказав, що у разі перемоги на президентських виборах він розпочне наймасштабнішу за всю історію США депортацію мігрантів
фото з відкритих джерел

Ймовірна депортація пов'язана із минулим принца Гаррі

Поділившись подробицями особистого життя королівської родини Великобританії, принц Гаррі зрадив пам'ять королеви Єлизавети II. Про це заявив кандидат у президенти США та екс-президент Дональд Трамп в інтерв'ю британській газеті The Daily Express.

Експрезидент вважає, що королівська родина занадто прихильна до Гаррі, як і чинний президент США Джо Байден. Вони нібито поводяться щедро.

«Я не захищатиму його. Він зрадив королеву. Це не можна пробачити. Якби це залежало від мене, він змушений був би бути сам по собі», – наголосив політик.

Газета звертає увагу, що все це було сказано на фоні судового засідання з приводу неправдивих свідчень про вживання наркотиків, які принц Гаррі дав у документах для своєї візи США: в анкеті на візу є питання, чи заявник схильний вживати наркотики. Суду, за даними The Daily Express, належить розібратися, чи зазначав принц «ні» у відповіді на це запитання і, якщо так, чи це було брехнею.

Відповідно до законодавства США будь-яка людина, яка претендує на отримання візи, зобов'язана відповісти на питання про вживання заборонених речовин. Усі, хто вживав наркотики, одержують відмову на в'їзд у країну.

Раніше виступаючи на конференції Консервативної партії США у Вашингтоні експрезидент сказав, що у разі перемоги на осінніх президентських виборах він розпочне наймасштабнішу за всю історію США депортацію мігрантів.

Нагадаємо, Принц Гаррі негайно прилетів до батька Чарльза ІІІ, у якого діагностували рак.

«Подорож Гаррі дає надію, що його повернення до Британії сприятиме його примиренню з родиною», – наголошують автори видання.

Також стало відомо, яка стадія раку у короля Чарльза III.

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Теги: Дональд Трамп партії наркотики президент принц Гаррі подорож

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