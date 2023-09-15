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Пропагандист Соловйов закликав знищити супутникову систему Маска

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Пропагандист Соловйов закликав знищити супутникову систему Маска
фото з відкритих джерел

Пропагандист розмріявся про те, по яких цілях росіянам треба завдавати ударів 

Російський пропагандист Соловйов закликав знищити супутникову систему Ілона Маска, оскільки вона «обслуговує війну».

Пропагандист висловився на цю тему в рамках обговорення нещодавнього рішення американського мільярдера вмикати супутниковий зв’язок в окупованому Криму.

Соловйов заявив: «А чому ми не знищуємо їхні засоби розвідки? Ну, виходячи з цієї логіки, нам треба знищити супутникове угруповання Ілона Маска, тому що де-факто воно обслуговує війну... Ми маємо просто Ілону Маску сказати безпосередньо, що він же бере участь у війні. Що, до речі, є порушенням контракту».

Пропагандист також зазначив, що Маск заявляв про те, що його система не була для цього призначена. Соловйов поцікавився, чому «знищуючи все довкола, ми не знищуємо найголовніше – те, завдяки чому існує система зв’язку».  

Нагадаємо, у російських пропагандистів сталася істерика після того, як у соцмережу потрапило відео наслідків влучання по десантному кораблю «Мінськ», який перебував у Севастополі. Соловйов закликає російські ЗМІ приховувати від громадян РФ інформацію про успіхи Збройних сил України. А щоб відбити бажання все оприлюднювати у соцмережі, пропагандист пропонує авторів фото і відео посадити до в’язниці, а великі телеграм-канали, що оприлюднюють кадри російських поразок, оштрафувати.

Також ми писали, що американський мільярдер Ілон Маск озвучив нову причину вимкнення Starlink у тимчасово окупованому Криму: він заявив, що оскільки США наклали санкції на РФ, йому заборонено вмикати супутниковий зв'язок на території півострова. За словами бізнесмена, прохання увімкнути Starlink у Криму було терміновим, і він отримав його посеред ночі. Маск додав, що якби президент США Джо Байден надав наказ увімкнути Starlink на півострові, то він би це зробив, проте, «запитів не надходило».

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Теги: Ілон Маск пропагандист пропагандист Соловьев

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