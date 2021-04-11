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    Десятки заарештованих – Європою прокотилася хвиля коронавірусних протестів

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    Європейці проти обмежень та не задоволені тим, як уряди їхніх країн борються з епідемією - Десятки заарештованих – Європою прокотилася хвиля коронавірусних протестів
    Європейці проти обмежень та не задоволені тим, як уряди їхніх країн борються з епідемією
    Фото: eurointegration.com.ua

    У Данії, Фінляндії, Норвегії, Австрії, Угорщині люди виступали проти карантинних обмежень

    У Данії, Фінляндії та Норвегії на вихідних пройшли протести, пов'язані з пандемією коронавірусу, десятки людей заарештовано. Про це повідомляє Euronews.

    У Фінляндії в суботу пройшли протести проти коронавірусних обмежень, близько 300 осіб вийшли протестувати в Гельсінкі, двадцять було заарештовано. Згідно з нинішніми правилами, публічні збори понад шістьох людей в країні заборонені.

    Також сотні людей вийшли на вулиці датської столиці Копенгагена – протестувати проти стратегії уряду із боротьби з коронавірусом, а також планів щодо введення Covid-паспортів.

    У норвезькій столиці Осло в суботу також пройшла акція протесту – близько 200 демонстрантів виступили проти місцевих обмежень, спаливши свої маски.

    Як зазначає видання, схожі акції протесту пройшли у Відні і Будапешті.

    Нагадаємо, стало відомо, коли зʼявиться єдиний європейський документ про вакцинацію.

    До слова, США не запроваджуватимуть паспорти вакцинації.

    Як повідомлялося, в уряді розкрили деталі запровадження «ковідних» паспортів.

    Теги: акція Європа протест Euronews коронавірус
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