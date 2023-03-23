Дипломати Британії заборонили користуватися популярною соцмережею у парламенті
TikTok вже заборонили на офіційних пристроях у США, Канаді, Бельгії, Індії, Данії, Чехії та Новій Зеландії
Обидві палати парламенту Великої Британії в четвер ухвалили рішення про заборону TikTok із міркувань безпеки. Про це повідомляє Sky News.
Комісії Палати громад і Палати лордів оголосили, що TikTok заблокують для усіх парламентських пристроїв і ширшої парламентської мережі Об’єднаного Королівства.
«Кібербезпека є пріоритетом для парламенту, однак ми не коментуємо конкретні деталі наших засобів контролю кібер- або фізичної безпеки, політики або інцидентів», - повідомили у парламенті.
Водночас TikTok все ще можна буде використовувати на особистих пристроях під час перебування у парламенті у разі, якщо пристрої не підключені до парламентської мережі Wi-Fi.
Раніше у Великій Британії заборонили використання китайського застосунку TikTok на робочих телефонах міністрів та державних службовців з міркувань безпеки. TikTok також заборонили на офіційних пристроях у США, Канаді, Бельгії, Індії, Данії, Чехії та Новій Зеландії. Введення аналогічної заборони заплановане і в Нідерландах.
Заборона пояснюється тим, що TikTok може передати конфіденційні дані користувачів, наприклад, інформацію про історію вебперегляду, місцезнаходження та біометричні ідентифікатори, в руки китайського уряду. Згідно з законом 2017 року, китайські компанії зобов’язані надавати уряду країни будь-які персональні дані, що стосуються національної безпеки.
TikTok, у свою чергу, рішуче заперечує звинувачення у передачі даних користувачів китайському уряду.
Нагадаємо, нещодавно ще одна країна заборонила посадовцям використовувати TikTok. Раніше США висунули жорсткий ультиматум Китаю щодо популярної соціальної мережі.
До слова, популярна в TikTok дитяча руханка про повітряну тривогу обурила українців. Соцмережу накрили негативні відгуки на пісню, яка стало вірусною.
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