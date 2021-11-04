Ексгенсек НАТО пригадав, як Путін хотів вступу Росії до Альянсу

Глава Кремля не погодився на стандартні умови вступу в НАТО, адже Росія не стоїть «в одному ряду з країнами, які не мають значення»

Під час своєї першої каденції Путін думав над вступом РФ до НАТО

Президент Росії Володимир Путін під час свого першого терміну хотів, щоб РФ вступила до НАТО, але без стандартної процедури з подачею заявки і всіх наступних етапів. Про це розповів колишній генсек НАТО Джордж Робертсон, пише The Guardian.

За словами Робертсона, Путін дав зрозуміти це на їх першій зустрічі.

«Вони хотіли бути частиною того безпечного, стабільного процвітаючого Заходу, якого в той час у Росії не було», – заявив ексгенсек НАТО.

Він також підкреслив, що президент Росії ставив питання, «коли ви збираєтеся запросити нас до НАТО». І отримав відповідь, що країна має подати заявку на вступ, на що Путін заявив, що Росія не стоїть «в одному ряду з країнами, які не мають значення».

Зазначимо, на днях Кремль заявив, що «НАТО не зацікавлене у розвитку співробітництва та двосторонніх відносин із Росією». Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 31 жовтня обурився, що від Альянсу не надходить жодних сигналів про готовність відновити діалог

Раніше голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що НАТО нібито «стягує сили» до кордонів РФ.

До слова, генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що Росії не варто боятися членства України в НАТО.

Столтенберг зауважив, що за останнє десятиліття розширення НАТО тільки «принесло мир і стабільність по всій Європі».

Нагадаємо, Російська Федерація проінформувала міжнародний секретаріат НАТО про те, що РФ призупиняє роботу представництва при Альянсі. Відповідне рішення було прийнято через те, що організація вислала вісьмох співробітників російської місії.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль призупиняє роботу представництва при НАТО з 1 листопада. За його словами, внаслідок того, що НАТО вислала співробітників місії РФ, в країні не залишилося належних умов для, нібито, продовження дипломатичної діяльності.

Раніше Росія влаштувала «антинатовську істерію». Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що НАТО продовжує займатися мілітаризацією України, на території якої вже налічується близько десяти місць дислокації військових альянсу.

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