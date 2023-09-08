Естонія пропонує п’ятьом країнам запровадити спільне торгівельне ембарго проти РФ

Із Естонії до РФ щоденно їдуть вантажі з товарами, які не потрапили під санкції

В Естонії пропонують ввести єдине торгове ембарго проти Росії за участю Польщі, Литви, Латвії та Фінляндії. При цьому, ключовою в цьому питанні є Фінляндія. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, передає ERR.

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Як зазначається, з Естонії до РФ щоденно їдуть вантажі з товарами, які не потрапили під санкції, у тому числі електронікою, обладнанням, продуктами харчування.

За словами естонського міністра закордонних справ Маргуса Цахкна, Таллінн не може самостійно перекрити кордон, інакше постраждають естонські підприємства. Міністр додав, що обмеження щодо торгівлі слід обговорити з міністрами закордонних справ Польщі, Литви, Латвії та Фінляндії. «Так, ми могли б ухвалити спільне рішення про заборону транзиту через Росію підсанкційних товарів для адресатів у третіх країнах», – зазначив Цахкна.

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За словами Каллас, інші країни наразі не підтримали пропозицію Естонії. Вона наголосила, що ключовою країною у цьому питанні є Фінляндія. Вона додала, що ще не спілкувалася з новим прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо з цього питання, але обіцяла зробити це.

Раніше повідомлялося, що прем'єрка Естонії потрапила у гучний скандал через бізнес чоловіка з РФ.