Гендиректор «Укрпошти» втрапив у мовний скандал

Смілянський почав виправдовувати російську мову та російську продукцію, яку продає «Укрпошта»

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський потрапив у скандал. Топменеджер почав виправдовувати російську мову та російську продукцію, яку продає «Укрпошта».

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Нещодавно у соцмереж користувач X (Twitter) опублікував допис, в якому поскаржився на відсутність україномовних кросвордів та наявність російськомовних в одному з відділень «Укрпошти».

Користувач X (Twitter) опублікував допис, в якому поскаржився на відсутність україномовних кросвордів в одному з відділень «Укрпошти» фото: скріншот

На повідомлення відреагував Смілянський, який написав, що «Укрпошта» не є видавництвом і продає те, що «дають на реалізацію видавці». Зокрема, гендиректор наголосив на тому, що російськомовні пенсіонери беруть кросворди російською, адже для його розв'язання треба «досконало володіти мовою».

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Гендиректор «Укрпошти» наголосив на тому, що російськомовні пенсіонери беруть кросворди російською, адже для рішення кросворда треба «досконало володіти мовою» фото: скріншот

Також Смілянський написав, що «Укрпошта» є «дзеркалом України» та, що в компанії «не зобов'язані володіти українською мовою».

Смілянський назвав «Укрпошту» «дзеркалом України» фото: скріншот

«Укрпошта», яка працює в кожному місті та селі в Україні і в якої працюють десятки тисяч працівників – це дзеркало України. В Україні все вільно володіють українською мовою? Really? Так і в «Укрпошті». Тому давайте без «зобовʼязанні». Всі громадяни України (включно з тими хто у твіттері) «зобовʼязані» платити всі податки, але вони того не роблять. А поступово (сподіваюсь) вчаться це робити. Так і з мовою», – сказав гендиректор.

Крім того, Смілянський навів приклад з російськомовними військовими, які теж купляють кросворди російською.

Смілянський навів аналогію з російськомовним військовим ЗСУ фото: скріншот

Зокрема, Смілянський вважає, що вивчення української можна порівняти з вивченням англійської.

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Смілянський навів аналогію з англійською мовою фото: скріншот

фото: скріншот

Нагадаємо, раніше генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський потрапив у скандал через своє спілкування з клієнтами. У Twitter він намагався допомогти користувачу соцмережі, якому пошта вже декілька місяців не може доставити посилку. Проте в один момент щось пішло не так і Смілянський перейшов на нецензурну лексику. Українці таку комунікацію не зацінили, у мережі розгорівся скандал та посипалися меми. Сам гендиректор через деякий час написав пост з поясненнями.