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Гендиректор «Укрпошти» втрапив у мовний скандал

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Гендиректор «Укрпошти» втрапив у мовний скандал
Ігор Смілянський потрапив у черговий скандал
фото з відкритих джерел

Смілянський почав виправдовувати російську мову та російську продукцію, яку продає «Укрпошта»

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський потрапив у скандал. Топменеджер почав виправдовувати російську мову та російську продукцію, яку продає «Укрпошта».

Нещодавно у соцмереж користувач X (Twitter) опублікував допис, в якому поскаржився на відсутність україномовних кросвордів та наявність російськомовних в одному з відділень «Укрпошти».

Користувач X (Twitter) опублікував допис, в якому поскаржився на відсутність україномовних кросвордів в одному з відділень «Укрпошти»
Користувач X (Twitter) опублікував допис, в якому поскаржився на відсутність україномовних кросвордів в одному з відділень «Укрпошти»
фото: скріншот

На повідомлення відреагував Смілянський, який написав, що «Укрпошта» не є видавництвом і продає те, що «дають на реалізацію видавці». Зокрема, гендиректор наголосив на тому, що російськомовні пенсіонери беруть кросворди російською, адже для його розв'язання треба «досконало володіти мовою».

Гендиректор «Укрпошти» наголосив на тому, що російськомовні пенсіонери беруть кросворди російською, адже для рішення кросворда треба «досконало володіти мовою»
Гендиректор «Укрпошти» наголосив на тому, що російськомовні пенсіонери беруть кросворди російською, адже для рішення кросворда треба «досконало володіти мовою»
фото: скріншот

Також Смілянський написав, що «Укрпошта» є «дзеркалом України» та, що в компанії «не зобов'язані володіти українською мовою».

Смілянський назвав «Укрпошту» «дзеркалом України»
Смілянський назвав «Укрпошту» «дзеркалом України»
фото: скріншот

«Укрпошта», яка працює в кожному місті та селі в Україні і в якої працюють десятки тисяч працівників – це дзеркало України. В Україні все вільно володіють українською мовою? Really? Так і в «Укрпошті». Тому давайте без «зобовʼязанні». Всі громадяни України (включно з тими хто у твіттері) «зобовʼязані» платити всі податки, але вони того не роблять. А поступово (сподіваюсь) вчаться це робити. Так і з мовою», – сказав гендиректор.

Крім того, Смілянський навів приклад з російськомовними військовими, які теж купляють кросворди російською.

Смілянський навів аналогію з російськомовним військовим ЗСУ
Смілянський навів аналогію з російськомовним військовим ЗСУ
фото: скріншот

Зокрема, Смілянський вважає, що вивчення української можна порівняти з вивченням англійської.

Смілянський навів аналогію з англійською мовою
Смілянський навів аналогію з англійською мовою
фото: скріншот
Гендиректор «Укрпошти» втрапив у мовний скандал фото 1
фото: скріншот

Нагадаємо, раніше генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський потрапив у скандал через своє спілкування з клієнтами. У Twitter він намагався допомогти користувачу соцмережі, якому пошта вже декілька місяців не може доставити посилку. Проте в один момент щось пішло не так і Смілянський перейшов на нецензурну лексику. Українці таку комунікацію не зацінили, у мережі розгорівся скандал та посипалися меми. Сам гендиректор через деякий час написав пост з поясненнями.

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Теги: скандал Укрпошта українська мова Ігор Смілянський соцмережі

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