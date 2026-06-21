У Приморському краї РФ зник вертоліт із людьми на борту

Тривають пошуково-рятувальні заходи

Екіпаж вертольота Robinson, який вилетів у неділю до північного селища в Приморському краї РФ, перестав виходити на зв’язок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«За даними слідства, сьогодні вертоліт Robinson вилетів з майданчика, розташованого в селищі Терней, у напрямку населеного пункту Єдинка Тернейського району. Повітряне судно у визначений час на зв’язок не вийшло, його місцезнаходження не встановлено, тривають пошуково-рятувальні заходи», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на борту повітряного судна перебували пілот і льотчик-спостерігач. Далекосхідна транспортна прокуратура повідомляє, що вертоліт R-44 виконував лісоавіаційні роботи. Екіпаж мав вийти на зв'язок опівдні за місцевим часом.

Нагадаємо, 15 червня радянський надзвуковий літак Ту-22M3 розбився поблизу Свірська в Іркутській області. Екіпажу, за попередніми даними, вдалося врятуватися.

Також 3 квітня у тимчасово окупованому Криму зазнав аварії російський багатоцільовий винищувач Су-30. Інцидент стався близько 11:00 під час так званого «навчально-тренувального польоту». Стверджується, що літак був без боєкомплекту.

До слова, губернатор Мурманської області Андрій Чибіс офіційно підтвердив загибель генерал-лейтенанта Олександра Отрощенка під час авіатрощі в тимчасово окупованому Криму. Він перебував на борту військово-транспортного літака Ан-26. Аварія сталася ввечері 31 березня літак Ан-26 зник із радарів під час польоту над територією окупованого Криму. На борту перебували сім членів екіпажу та 22 пасажири, всі вони загинули.