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Президент зустрівся з воїнами ВМС та відзначив їх держнагородами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Президент зустрівся з воїнами ВМС та відзначив їх держнагородами
Глава держави вручив бойовий прапор 12-й бригаді десантних катерів Флотилії ВМС ЗСУ
фото: Офіс президента

Зеленський оголосив про створення нової бригади протимінних кораблів і Військово-морської академії в Одесі

В Одесі напередодні Дня Військово-Морських сил ЗСУ президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами ВМС, привітав їх зі святом та відзначив державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіс Президента

«ВМС України разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки зробили те, що багато хто вважав неможливим. Росія програла Чорне море, і, починаючи зі звільнення Зміїного та продовжуючи нашими операціями проти російського флоту, російських портів та окупаційних сил у нашому українському Криму, ми доводимо, що цей простір – чорноморський простір, азовський простір точно не будуть місцем спокою для Росії», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент подякував військовим морякам за захист від російських дронів і ракет та відзначив сміливість і результативність підрозділів української морської піхоти, які бʼються на найбільш складних напрямках. Український корпус морської піхоти є найбільшим та найбільш досвідченим в Європі.

Президент зазначив, що всі складові ВМС України будуть зміцнювати, і подякував за розвиток ракетних спроможностей – за берегову ракетну бригаду, яка діє у складі ВМС України і завдяки якій «гарпуни» і «нептуни» дуже ефективно протидіють російському флоту та беруть участь в українських дипстрайках.

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Президент оголосив про створення нової бригади протимінних кораблів, яка буде діяти на морі та за потреби допоможе партнерам гарантувати безпеку.

«У цьому наша перевага перед багатьма в Європі: ми можемо наш український досвід, фаховість, військову експертизу зробити основою нових гарантій безпеки для тих, хто допомагав і допомагає нам», – зауважив глава держави.

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Також Володимир Зеленський підписав указ про створення Військово-морської академії в Одесі.

«Знаю, що є така потреба наших ВМС, є відповідна спроможність і є, відповідно, бажання – це найголовніше – наших курсантів, нашої молоді служити Україні і захищати Україну. А в наших ВМС є досвід – не просто теорія, а практичний досвід. І дуже важливо, щоб ці знання були передані всім нашим курсантам, новому поколінню. Обов’язково реалізуємо всі ці завдання», – зазначив президент.

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Глава держави закликав пам’ятати всіх наших людей, які віддали своє життя в боротьбі заради України. Загиблих українців та українок вшанували хвилиною мовчання.

Президент відзначив 25 воїнів ВМС державними нагородами – відзнакою «Хрест бойових заслуг», орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів і Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні».

Глава держави вручив бойовий прапор 12-й бригаді десантних катерів Флотилії ВМС ЗСУ, стрічки відзнаки «За мужність та відвагу» – 65-му та 68-му окремим береговим ракетним дивізіонам 360-ї окремої берегової ракетної бригади.

Президент зустрівся з воїнами ВМС та відзначив їх держнагородами фото 3

Володимир Зеленський також поспілкувався з дітьми військовослужбовців ВМС та мав можливість побачити виставку їхніх малюнків. Це переможці дитячого конкурсу «Тризуб над хвилями», який відбувається щороку з нагоди Дня ВМС ЗСУ. Діти розповіли Президенту про свої роботи, захоплення та мрії, а також подарували картину, що символізує перемогу України.

Раніше президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Одещину. Тут він провів нараду з командуванням Військово-Морських сил ЗСУ щодо безпекових питань у регіоні.

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Теги: росія звільнення державні нагороди Офіс президента президент Володимир Зеленський прапор свята Чорне море хрест

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